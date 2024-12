Ricardo Montaner razonó sobre su primer año lejos de los escenarios

Hace un año, Ricardo Montaner sorprendió a sus fans al anunciar su retiro indefinido de los escenarios, una decisión que llegó tras la culminación de su exitosa gira internacional, “Te echo de menos”. Este tour, que lo llevó a recorrer diversas ciudades del mundo y ofrecer más de 150 presentaciones. Sin embargo, decidió que era el momento de hacer una pausa en su carrera, optando por priorizar su vida personal y familiar.

Durante el anuncio de su retiro, Montaner expuso las razones detrás de esta decisión, que abarcaban aspectos profundamente personales. En sus declaraciones, dejó claro que aunque se alejaría de las presentaciones en vivo, no abandonaría su amor por la música. Esto se interpretó como un deseo de reordenar sus prioridades y enfocarse en disfrutar de su familia.

“Hoy hace exactamente un año que me baje de los escenarios, al principio sentía que había entrado a un túnel y no veía cerca la luz de la salida. Todavía no la veo, pero esto de extrañarte tanto, me ha hecho mucho bien. Me zambullo a diario en el estudio y en la creación de los hilos conductores de mis nuevas canciones. Tengo miles de frases escritas en pedazos de papel, mi app de notas del celular, está a rebosar”, comenzó diciendo en Instagram.

Un año después de su retiro, Montaner ha compartido sus reflexiones sobre este periodo de ausencia de los escenarios. A través de su perfil de Instagram, el cantante publicó un extracto de su reality show familiar, “Los Montaner”, que muestra sus momentos de vida cotidiana y sus anhelos de tomarse un tiempo lejos de la atención mediática.

“He vivido más de cuarenta años, entrelazando tu vida con la mía y la mía con la tuya, he sido testigo de tus momentos inolvidables y aunque no lo creas, he pasado la vida cantando para ti. Te extraño, sabes? Con todo mi amor, Ricardo”, finalizó diciendo en el comunicado.

Además, Montaner reveló que, a pesar de no estar de gira, la inspiración no lo ha abandonado. Ha estado trabajando en nueva música, lo que demuestra su compromiso continuo con el arte, incluso en un contexto diferente al que sus fans están acostumbrados.

