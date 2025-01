Luchadora mexicana agredida sexualmente durante pelea en Colorado en 2024: “Me sentí atacada”

A comienzos de septiembre de 2024, la luchadora mexicana conocida como ‘La Hiedra’ sufrió una agresión sexual en pleno combate en medio de un evento independiente de la Triple A en Denver, Colorado. A pocos días de iniciado el 2025, la profesional habló sobre las sensaciones que vivió en ese momento.

En una entrevista para el medio Milenio-La Afición, ‘La Hiedra’ reconoció que inicialmente pensó que había sido una de sus compañeras la que le había tocado la retaguardia.

“En este caso, yo pensé que era Jessy y las Shotas que me habían agarrado, porque siempre luchando o abajo del ring nos llevamos así. Ya cuando vi la acción, pues obviamente me sentí atacada”, dijo.

“Son ese tipo de cosas que dices, ¿Qué hago? Y luego la gente atacándome, por otro lado. Que también yo, que no sé qué. Entonces es algo difícil, que no le da ni gusto a la gente. Porque si me quedo parada, ¡ay, te dejaste! Si le pego, ¡ay, por qué le pegaste!”, añadió.

Agresión sexual en vivo

‘La Hiedra’ se encontraba en una de las esquinas del ring, observando cómo otras peleadoras se enfrentaban. De repente, un fanático se acercó y le propinó un manotazo en los glúteos.

La reacción instintiva de la mexicana fue voltear para identificar al responsable. Una vez localizado, le lanzó una patada en la nuca mientras el fan, de espaldas, se retiraba del cuadrilátero entre risas.

Lejos de calmarse, la situación se intensificó. La luchadora bajó del cuadrilátero para enfrentar al agresor, intercambiando palabras con él. Posteriormente, le propinó golpes y cachetadas, desviando la atención del evento principal hacia el conflicto.

El altercado continuó cuando una mujer, aparentemente acompañante del fan, intervino para confrontar a ‘La Hiedra’. Aunque el video no muestra claramente los detalles, parece que intercambiaron algunos manotazos. Finalmente, los miembros de seguridad intervinieron, evitando que el incidente escalara más.

🔴Abusan de #LaHiedra 😱en plena función donde estuvo la facción de #LasTóxicas , aconteció q a un irrespetuoso aficionado se le hizo fácil ir a nalguear a la luchadora,la cuál se le fue a golpes,lo peor es q la pareja del aficionado también se puso al tu por tu VS la luchadora🔥 pic.twitter.com/tYUM4V4ioy — TV SHOW LA ARENA📺 The JUICY PODCAST🍊 (@LaArenaTV) September 9, 2024

Fue uno de los hechos virales del 2024. ‘La Hiedra’ sufrió fuertes críticas por su accionar y tuvo que acudir a las redes sociales para lamentar el episodio y justificar su reacción.

“Lamentablemente, pasó un incidente con un aficionado que se atrevió a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Tuve que verme en la necesidad de responder porque me sentí agredida en mi integridad de mujer. Creo que si estuviera en México no pasaría porque es un delito muy penado”, dijo en su momento.

