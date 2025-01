Dónde tomar las mejores vacaciones en 2025

US News & World Report, editor de Best Hotels, Best Cruise Lines y Best Travel Rewards Programs, publicó su clasificación anual de las mejores vacaciones. La clasificación de 2025 destaca 16 categorías de destinos regionales para ayudar a los viajeros a encontrar el mejor lugar para sus vacaciones.

Por primera vez, los Alpes suizos ocupan el primer puesto en la lista de los mejores lugares del mundo para visitar. Desde estaciones de esquí de lujo en invierno hasta prados floridos y lagos cristalinos en verano, esta región de Suiza atrae a los viajeros que desean unas vacaciones centradas en la naturaleza con un toque de lujo. En el puesto número 2 se encuentra Bora Bora, conocida por sus bungalows sobre el agua, lagunas turquesas y playas idílicas. En el puesto número 3 se encuentra Roma, una ciudad que combina la historia antigua con la vida moderna.

El Parque Nacional Glaciar se clasifica como el principal destino en la lista de los mejores lugares para visitar en los EE.UU. El parque de Montana es famoso por sus espectaculares picos, lagos prístinos y desafiantes caminatas. En segundo lugar se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, que ofrece paisajes únicos y oportunidades excepcionales para observar la vida silvestre. Maui, Hawái, ocupa el tercer lugar, con playas notables, campos de golf espectaculares, puestas de sol románticas y más atributos que los visitantes esperan del estado de Aloha.

Por tercer año consecutivo, las Islas Turcas y Caicos mantuvieron el primer puesto en la lista de los mejores lugares para visitar en el Caribe gracias a las impecables playas de arena blanca de la cadena de islas, su atmósfera tropical relajada y su proximidad a uno de los sistemas de arrecifes de coral más grandes del mundo. Santa Lucía le sigue en el segundo puesto, famosa por sus impresionantes picos volcánicos y sus complejos turísticos al aire libre. Las Islas Vírgenes Británicas completan los tres primeros puestos, elogiadas por sus hermosas costas y sus abundantes oportunidades para navegar.

“A medida que la industria de viajes continúa su sólida recuperación, los viajeros se sienten cada vez más atraídos por paisajes únicos y escenarios asombrosos, y prefieren destinos como Machu Picchu, Tanzania y el Monte Fuji”, dijo Elizabeth Von Tersch, editora senior de viajes en US News. “Desde playas tranquilas hasta vistas impresionantes, las clasificaciones de las mejores vacaciones de 2025 ofrecen una variedad de destinos, tanto accesibles como lejanos, para satisfacer los gustos de todos los viajeros”.

Los rankings siguen una metodología integral y transparente que tiene en cuenta las opiniones de los viajeros, proporcionadas por los votos de los usuarios, con el análisis de expertos y editores. Cada destino de vacaciones se califica en 10 categorías, desde lugares de interés, cultura y gastronomía hasta vida nocturna, aventura y romance, ofreciendo una evaluación completa de cada destino.

Los mejores lugares para visitar en Estados Unidos

Parque Nacional Glaciar Parque Nacional de Yellowstone Maui, Hawái Parque Nacional del Gran Cañón Parque Nacional de Yosemite

Los mejores lugares del mundo para visitar

Alpes suizos Bora Bora Roma Machu Picchu Tokio

Los mejores lugares para visitar en México

Isla Mujeres Guanajuato Zihuatanejo Isla Holbox Mérida

Vea el ranking completo aquí.

Sigue leyendo:

· 16 destinos de lujo que son increíblemente accesibles

· Estadounidenses “desesperados” por viajar, revela encuesta

· Los estados de Estados Unidos con mayor y menor riesgo de robo a casa durante las vacaciones