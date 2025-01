Heridos de Honolulú por fuegos artificiales fueron trasladados a Arizona para recibir tratamiento

En la celebración del Año Nuevo, una explosión de fuegos artificiales hirió a varias personas, entre ellas un infante, que no sobrevivió a sus heridas y fue declarado muerto. Los demás heridos por quemaduras tuvieron que ser llevados a Arizona para recibir tratamiento, ya que en Hawái no tienen la capacidad para atender estos casos.

La agencia The Associated Press (AP) reportó que la explosión mató también a tres mujeres e hirió a más de 20 personas, muchas de las cuales sufrieron de quemaduras en la mayor parte del cuerpo, pero al no tener los recursos suficientes para atenderlos, el ejército de Estados Unidos tuvo que intervenir.

Acabar con el comercio ilegal de fuegos artificiales

Trasladaron a seis de los heridos a Phoenix, Arizona, para recibir tratamiento. Después del accidente, los líderes de Hawái intensificaron los llamados para acabar con el comercio ilegal de fuegos artificiales en el estado, reforzando la aplicación de la ley y aplicando sanciones más severas.

Los seis heridos que fueron trasladados a Arizona tienen entre 20 y 30 años, y presentan quemaduras extensas, dijo el Doctor Kevin Foster, director del Centro de Quemaduras de Arizona, en una conferencia de prensa transmitida por Internet, publicó AP.

Compartió en la conferencia que la persona con menos quemaduras tiene quemado el 45% del cuerpo, mientras que la persona con más quemaduras tiene heridas en casi el 80% del cuerpo. Cada uno de los seis está usando un tubo para respirar y la mayoría se encuentra en coma inducido.

Entre 6 meses y 1 año para volver a su vida normal

Foster dijo que todos están estables y tienen buenos signos vitales. Pero pasarán entre seis meses y un año antes de que alguno pueda volver a llevar una vida normal. “Es probable que cuatro pacientes tengan que permanecer intubados y en coma durante meses”, expresó.

“Hay algo único y particularmente horroroso en sufrir una quemadura, especialmente por este tipo de lesión. Y prevemos que todos estos pacientes tendrán algunos problemas de adaptación”, subrayó el doctor.

Las fundaciones afiliadas al centro de quemados y al hospital del que forma parte, Valleywise Health, están proporcionando alojamiento a los familiares de los pacientes. Algunos empleados del centro de quemados incluso han ofrecido sus casas como voluntarios.

Explotó una caja con fuegos artificiales

Las autoridades de Honolulú afirman que una persona que asistía a una fiesta encendió un paquete de fuegos artificiales aéreos, que cayó de lado y disparó explosivos hacia dos cajas que contenían más esos fuegos artificiales, provocando el accidente en el que el niño murió.

En Hawái tienen distintas normas sobre otros tipos de fuegos artificiales. En Oahu, solo se permite el uso de ciertos tipos de petardos durante períodos específicos en la víspera del Año Nuevo, el Año Nuevo chino y el 4 de julio. Sin embargo, muchos residentes encienden fuegos artificiales de todo tipo durante todo el año, a pesar de estar prohibidos.

Con información AP

