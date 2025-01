Usuarios de bicicletas y motos eléctricas podrán cargar baterías en aceras frente a sus edificios

En los últimos cinco años una serie de incidentes ocasionados por baterías de litio han dejado en la Gran Manzana el trágico saldo de más de 46 neoyorquinos muertos y cientos de heridos en diferentes incendios. Y en su afán de evitar más conflagraciones y hechos que lamentar, las autoridades acaban de anunciar nuevas reglas para ofrecer a usuarios de bicicletas, patinetes y motos eléctricas mayor acceso a puestos instalados en aceras para cargar y almacenar sus baterías y evitar el riesgo de que lo hagan en sus hogares.

Propietarios e inquilinos de apartamentos, negocios y casas ahora podrán solicitar la instalación de gabinetes de carga de baterías de vehículos de micro movilidad eléctrica en aceras públicas frente a sus edificios, según una nueva reglamentación del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. La normativa se da después de un programa piloto con gabinetes de carga de baterías que ayudó a mejorar la seguridad, la calidad de vida y la productividad.

Así lo dio a conocer el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, tras explicar que los interesados pueden solicitar la instalación de gabinetes de intercambio y carga de baterías al aire libre y adyacente a edificios con usos comerciales y comunitarios en la planta baja y edificios residenciales con cinco o más unidades de vivienda.

“Las prácticas de carga más seguras son fundamentales para un futuro más limpio y sostenible, y la instalación de infraestructura de carga en los cinco distritos respaldará el crecimiento de las bicicletas eléctricas y, al mismo tiempo, protegerá a todos los neoyorquinos de los incendios mortales”, dijo el funcionario.

“Estas nuevas normas ampliarán el acceso a opciones seguras de carga de bicicletas eléctricas y se basan en nuestro programa piloto público, que aumentó el uso de baterías de bicicletas eléctricas certificadas más seguras, redujo la carga en el hogar y dio a los trabajadores de entrega una mayor tranquilidad”, destacó.

Rodríguez agregó que cada gabinete de intercambio y carga de baterías deberá cumplir con los requisitos de ubicación existentes para los consentimientos revocables, incluidos los requisitos de caminos libres para asegurarse de que haya espacio para la movilidad de los peatones y los requisitos mínimos de espacio libre como entradas del metro y paradas de autobús. Las nuevas reglas entrarán en vigencia y las personas podrán comenzar el proceso de solicitud el 1 de febrero de 2025.

Donovan Richards, presidente del condado de Queens, donde circula buena parte de los vehículos de micro movilidad, usados no solo como medio de transporte por miles de neoyorquinos sino como instrumento de trabajo de más de 80,000 repartidores, advirtió que los puntos de carga de baterías en espacios exteriores garantizarán una mayor seguridad para todos.

“Las reglas anunciadas mejorarán enormemente la seguridad pública al hacer que sea mucho más fácil cargar de manera segura las bicicletas eléctricas, los patinetes eléctricos y otros dispositivos de micro movilidad”, dijo el jefe del condado. “Estas reglas reducirán significativamente el riesgo de incendio de las baterías de iones de litio y nos darán la confianza de que los dispositivos de micro movilidad, que se han vuelto extremadamente populares en Queens y en toda la ciudad, se pueden usar de manera segura”.

Robert Tucker, comisionado del Departamento de Bomberos pidió a los usuarios de vehículos eléctricos que soliciten la instalación de puntos de carga en sus aceras para evitar incendios y tragedias.

“Proteger al público de los peligros de las baterías de iones de litio es de vital importancia para la seguridad de nuestra ciudad. A medida que nos adentramos en un futuro cada vez más verde con un enfoque continuo en la energía renovable, sabemos que debemos explorar todas las opciones para asegurarnos de que estos dispositivos se utilicen de forma adecuada y segura”, dijo el Comisionado de Bomberos. “Las nuevas reglas darán a los neoyorquinos otra opción para almacenar y cargar estos dispositivos fuera de sus hogares, lo que sabemos que mantendrá seguros a los residentes y a los bomberos”.

Asimismo, tras haberse registrado 17 muertes en el último año y varios heridos en medio de conflagraciones a causa de cargas de baterías de litio en hogares, a fin de que la seguridad sea prioridad, el Departamento de Transporte junto al Departamento de Bomberos revisarán y aprobarán cada gabinete de carga instalado para garantizar que utilicen tecnología de seguridad contra incendios adecuada, al igual que extinción de incendios, ventilación, control de temperatura y apagado automático si una batería se sobrecalienta.

La medida se suma a esfuerzos recientes adelantados en el ruedo federal, donde el Congreso aprobó una pieza de ley patrocinada por el congresista Ritchie Torres conocida como norma de establecimiento de estándares de consumo para baterías de litio, que requeriría que la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo establezca un estándar final de seguridad de productos de consumo para baterías de iones recargables utilizadas en dispositivos de micro movilidad a fin de evitar el riesgo de incendios causados ​​por dichas baterías. El político de El Bronx, donde se han registrado varios incendios a causa de ese tipo de artefactos insistió en la necesidad de encontrar mecanismos para mantener a salvo a hogares neoyorquinos.

Las nuevas reglas buscan instalar puntos de carga de baterías en aceras. Foto Edwin Martínez

“Durante años ha quedado claro que las baterías de iones de litio no reguladas representan una amenaza creciente para la seguridad pública. Soy muy consciente del desastre absoluto que representan los incendios urbanos, especialmente para comunidades como la mía en El Bronx”, dijo el representante federal de origen latino. “Hemos visto incendios terribles como el de Twin Parks North West que asoló nuestro condado. Una pequeña chispa puede destruir familias enteras y su futuro. Nos corresponde a nosotros, como funcionarios electos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner fin a los incendios evitables en el futuro, que es exactamente lo que hará esta legislación”.

El Departamento de Transporte mencionó además que sacar las cargas de baterías de los hogares es de vital importancia ya que en los últimos años la cantidad de usuarios de dispositivos de micro movilidad, como bicicletas y patinetes eléctricos, se ha disparado. El gran problema es que un elevado número de usuarios utilizan baterías de iones de litio de baja calidad y sin certificación, lo que combinada con prácticas de carga inseguras ha contribuido a un aumento de los incendios provocados.

El programa piloto que dio origen a la nueva normativa para que usuarios soliciten la instalación de puntos de carga en aceras se da luego del impacto positivo de un plan piloto de carga público de bicicletas eléctricas donde trabajadores de reparto seleccionados recurrieron a cinco ubicaciones en Manhattan y Brooklyn, probando la carga segura de baterías de iones de litio por parte de repartidores en lugares públicos regulados.

El plan, parte de la iniciativa Charge Safe, Ride Safe (Cargue con seguridad, maneje con seguridad) para combatir los incendios de baterías de iones de litio, hizo que menos usuarios cargaran sus baterías en casas y ofreció una mayor seguridad para los trabajadores de reparto y sus vecinos.

Potenciales beneficiarios de la nueva normativa, como el repartidor Gonzalo Rodríguez, se mostraron optimistas con la posibilidad de que se instalen puntos de carga en aceras cercanas a sus casas pero pidió que se suministre información más precisa sobre el procedimiento para solicitar los sitios de apoyo.

“El plan suena muy bien, porque cargar las baterías dentro de las casas no solo es peligroso sino incómodo, pero la verdad no he oído nada hasta ahora de cómo solicitar esos sitios de carga, o qué reglas hay. Sería bueno que hicieran talleres o mandaran información en redes para que sepamos cómo aplicar lo más rápido posible”, dijo el deliverista colombiano. “Ojalá el plan funcione y que los vecinos no pongan ahora el grito en el cielo cuando nos vean cargando las baterías en las aceras. Tampoco creo que debe hacerse en todos los edificios, sino que sea cómodo para nosotros pero que no incomode a los otros para caminar”.

Datos

Mas sobre el programa del DOT en este link: https://www.nyc.gov/html/dot/html/contact/contact.shtml

46 muertes a causa de incendios por baterías de litio en 5 años

17 fatalidades hubo el último año

1 de febrero comienza el proceso de solicitud