Jennifer Lopez conservará el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck

Los actores Jennifer López y Ben Affleck están oficialmente divorciados cinco meses después de que la también cantante solicitó el divorcio en un tribunal de Los Ángeles. En el acuerdo de divorcio se estableció que ‘La Diva del Bronx’ conservará el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck.

De acuerdo con Page Six, Jennifer López se quedará con el anillo de diamantes verdes, considerado una pieza única en el mercado de lujo. La pieza está valuada en $5 millones de dólares.

Page Six entrevistó a Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, aseguró que el anillo de compromiso de Jennifer López “es increíblemente raro y eclipsaría el valor de su anillo de compromiso anterior”. Asimismo aseguró que la joya verde puede estar valorada hasta en $10 millones de dólares.

Asimismo una fuente cercana a la pareja dijo a la revista OK que Jennifer Lopez no planeaba devolver el anillo de compromiso tras su separación con Ben Affleck.

“Fue un regalo. El hecho de que la relación no haya funcionado no significa que ella tenga que devolverlo. Jennifer no se siente culpable por conservarlo y, claramente, a Ben no le importa. ¡Ya lo ha hecho dos veces! ¡No es como si no supiera en qué se estaba metiendo!”, expresó el informante.

El anillo de compromiso es uno de los ítems del acuerdo de divorcio de la famosa pareja que se casó en 2022 y se separaron el 26 de abril de 2024.

En el acuerdo de divorcio se estableció que Jennifer López conservará sus ingresos a partir de la fecha de separación y la mitad de los fondos de dos cuentas bancarias compartidas con Ben Affleck durante su matrimonio. Incluso, la intérprete no solicitará ninguna pensión conyugal en el futuro.

En cuanto a los beneficios que tendrá Ben Affleck conservará la propiedad de su compañía de producción, la cual fundó en 2022 junto con el actor Matt Damon. López y Affleck dividirán las ganancias de la venta de la mansión que compartieron en Los Ángeles, la cual está valorada en $60 millones de dólares.

