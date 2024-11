Ben Affleck buscaría que las interacciones con Jennifer López sean mínimas y breves 

El mediático divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck no ha evitado que los actores estadounidenses continuen encontrándose, en algunas ocasiones, en eventos escolares de sus respectivos hijos.

Sin embargo, y a pesar de que durante estos breves cruces se ha visto a las celebridades convivir de manera pacífica, lo cierto es que cada uno tendría una perspectiva y objetivo diferente respecto a estas “reuniones”.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la pareja, al medio Daily Mail, la intérprete de 55 años estaría buscando una “conexión más amistosa” con su ex pareja, además de crear un mejor ambiente para los hijos de ambos debido a la buena relación que mantienen.

Ben Affleck quiere priorizar límites con JLo

A pesar del “amigable” objetivo de JLo, el mismo insider mencionó que el intérprete de 52 años buscaría lo contrario. Y es que según lo difundido, el también director de cine prefiere limitar las interacciones con su ex esposa con un simple “hola y adiós”.

Según lo revelado, Affleck siente que mantener sus vidas separadas es la mejor opción para todos los involucrados.

Ben sabe que ocasionalmente verá a Jen en estos eventos por los niños y está bien con eso. Pero preferiría no involucrarse más allá de lo necesario. Para él, mantener sus vidas separadas es la opción más saludable” Fuente cercana a Ben Affleck

¿Jennifer López sigue obsesionada con Ben Affleck?

Previo a la reciente revelación, otra fuente cercana a la intérprete de “On The Floor” mencionó al medio RadarOnline que la también empresaria latina seguiría manteniéndose al “pendiente” de todo lo que hace su ex marido al tener alertas configuradas con su nombre en Google: “Ella afirma que está dejando atrás a Ben, pero la verdad es más bien todo lo contrario. Sigue obsesionada con él e incluso tiene alertas de Google configuradas con su nombre, lo cual es algo enfermizo”.

Aunado a lo anterior, y según lo mencionado por el mismo insider, la nacida en El Bronx también buscaría enterarse de todo lo referente a la vida de Affleck a través de los amigos que tienen en común.

Cada vez que ve a sus amigos en común, dirige la conversación hacia Ben. Si habla con Matt Damon, pregunta por él. Busca excusas para pasarse por su casa y dejarle cosas para quedarse y ver qué está haciendo”. Fuente cercana a Jennifer López

De manera reciente, y durante un evento de promoción de su cinta “Unstoppable”, la cual cuenta con la actuación de López, Affleck habló por primera vez sobre su ex pareja mencionando, únicamente, que era “espectacular” en la cinta.

