Jennifer López habla sobre las “relaciones desafiantes” tras su divorcio con Ben Affleck

La actriz, cantante y empresaria Jennifer López aseguró que ha tenido “relaciones desafiantes” en el pasado. Esta declaración llega meses después de que López solicitó el divorcio del actor Ben Affleck, con quien se casó en agosto de 2022.

Jennifer López forma parte del elenco de la película biográfica ‘Unstoppable’, una cinta que relata la vida y la carrera del luchador Anthony Robles quien ganó el campeonato nacional de lucha individual de la NCAA de 2011 en la categoría de peso de 125 libras, a pesar de haber nacido con una sola pierna.

López interpreta a la madre de Anthony, Judy Robles, un personaje con el que la actriz ha dicho que se siente sumamente identificada. En una reciente entrevista para Variety, JLo resaltó la importancia de reconocer los logros.

“Le digo todo el tiempo, ‘Tienes que aceptar quién eres y lo que has hecho’”, dijo Lopez. “Estás inspirando a cada madre que alguna vez ha luchado. Realmente has triunfado. Has criado a un hijo que se ha convertido en un líder, y mereces crédito.’ Pero ella es muy humilde”.

Con respecto a Judy, la madre de Anthony Robles, Jennifer López resaltó las similitudes que siente que tiene con ella, incluyendo el haber lidiado con relaciones desafiantes en el pasado.

“Ambas crecimos latinas en este país. Ambas tuvimos hijos y tenemos esperanzas y sueños para ellos. Ambas tuvimos relaciones desafiantes, que nos dejaron manteniendo a nuestras familias unidas”.

La empresaria no se refirió a ninguna de sus relaciones anteriores en particular en esta declaración. Jennifer López ha tenido varias relaciones en el pasado y ha llegado al altar en varias oportunidades. Aunque estuvo casada con Ojani Noa en 1997 y con Cris Judd de 2001 a 2003, sus relaciones más controversiales fueron con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada desde 2004 hasta 2014. Antes de casarse con Marc Anthony estuvo comprometida con el actor Ben Affleck pero cancelaron la boda por la gran atención mediática. Luego se comprometió con el exbeisbolista Alex Rodríguez pero se separaron en 2021 y luego la actriz se reencontró con Affleck, con quien se casó en 2022 pero su matrimonio llegó a su fin a finales de 2024.

López destacó además la fortaleza natural que, a su juicio, tienen las mujeres y que además deben demostrar que son “lo suficientemente buenas”. “Las mujeres son fuertes. Tenemos que serlo. Desde el momento en que nacemos, siempre tenemos que demostrar que somos lo suficientemente buenas. Eso crea un tipo de fuerza. Y luego muchas de nosotras damos a luz y no hay nada que te haga más fuerte que hacer eso”, dijo la actriz.

