Ludwika Paleta explota tras las amenazas que recibe

Ludwika Paleta ha dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica y televisiva, destacando su papel como María Joaquina en la exitosa telenovela infantil “Carrusel”. Este personaje no solo la llevó a la fama cuando era niña, sino que también la consolidó como una figura querida por el público mexicano.

Sin embargo, recientemente su nombre ha cobrado relevancia no solo por su trayectoria artística, sino por una situación alarmante que ha afectado su vida personal. Paleta ha denunciado públicamente recibir amenazas en redes sociales dirigidas a ella y su familia, en particular hacia su hijo, Nicolás Haza. A través de su cuenta de Instagram, la actriz expresó su indignación y temor ante estos mensajes intimidatorios que, según ella, han estado llegando desde hace algún tiempo.

El disturbio generado por estas amenazas es palpable en sus publicaciones, en las cuales Ludwika enfatiza su frustración al ver que la persona responsable de dichas amenazas continúa activa dentro de la plataforma, a pesar de que su perfil ya ha sido reportado en múltiples ocasiones. Este incidente no solo la afecta a ella, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad en redes sociales.

“Esta persona lleva años mandando a mí y mi familia este tipo de mensajes, lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien de nosotros, me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más se los agradecería”, escribió en sus historias de Instagram.

Ludwika Paleta comparte lo que atraviesa día tras día. | Instagram: @Ludwika_paleta. Crédito: Cortesía

“Y tiene todas estas, ¿cómo es que habiendo reportado tantas veces Instagram sigue permitiendo hacer nuevas?“, añadió a través de la misma plataforma.

Ludwika Paleta está preocupada por el bienestar de todos. | Instagram: @Ludwika_paleta. Crédito: Cortesía

El mensaje que Ludwika compartió en Instagram no solo fue un grito de auxilio, sino también una llamada de atención a la comunidad digital sobre el impacto que pueden tener las amenazas. En su publicación, aprovechó para felicitar a su hijo Nicolás por su cumpleaños, un momento que debería ser de celebración, pero que, desafortunadamente, se ha visto ensombrecido por el temor que estas amenazas han causado.

