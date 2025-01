A pesar del impacto de la IA, muy pocas empresas están capacitando a su personal

Una nueva encuesta de The Conference Board, el grupo de expertos que brinda información sobre lo que está por venir, revela que a pesar de que las empresas descubren nuevas formas de capitalizar los beneficios de la IA, los líderes de RR.HH. no están priorizando la capacitación de los trabajadores en esta materia.

“Solo el 7% de los CHRO afirman que están implementando estrategias de reciclaje profesional para puestos de trabajo que tienen una alta probabilidad de que al menos una cuarta parte de las tareas sean asumidas por IA”, dice el informe.

“Las organizaciones que no prioricen la capacitación y el reciclaje de sus empleados podrían quedar atrapadas en una posición peligrosa, ya que la proliferación de la IA requiere nuevas habilidades para diferentes roles. Pero al preparar y reciclar a su personal ahora, los líderes de RR. HH. pondrán a sus empresas en una posición de ventaja competitiva”, dijo Diana Scott, líder del Centro de Capital Humano de The Conference Board US.

En general, la perspectiva de los directores de recursos humanos sobre el estado de la fuerza laboral se mantiene estable. El índice de confianza de los directores de recursos humanos del Conference Board cayó solo levemente a 54 en el cuarto trimestre, desde 55 en el segundo trimestre. (Una lectura de más de 50 puntos refleja más respuestas positivas que negativas). Si bien las expectativas de contratación y retención cayeron en el cuarto trimestre, las expectativas de compromiso de los empleados parecen estar mejorando de cara a 2025.

El índice de confianza de los directores de recursos humanos, que se realiza cada dos años, consta de tres componentes (contratación, retención y compromiso), así como de preguntas especiales incluidas en cada encuesta. Más de 80 directores de recursos humanos participaron en la encuesta del cuarto trimestre, que se realizó en septiembre y octubre de 2024.

De acuerdo con la encuesta, la recalificación de los trabajadores ante la IA es la menor prioridad para los directores de RRHH y otros líderes de RRHH.

· El 62% de los CHRO dijeron que modelar la experimentación de IA con pilotos y casos de uso en funciones de gestión de capital humano era su principal prioridad para capitalizar los beneficios de la IA.

Abordar los riesgos y las preocupaciones, así como invertir en alfabetización y experiencia en IA, también fueron prioridades.

· El 36% de los directores de RRHH abogan por políticas de gobernanza que ayuden a mitigar los riesgos del uso de IA en toda la empresa.

· El 21% está desarrollando e implementando programas de alfabetización en IA para toda la fuerza laboral.

· El 21% está mitigando las preocupaciones sobre la IA (por ejemplo, el desplazamiento laboral) enfatizando los beneficios potenciales.

· El 20% apoya la creación y el cumplimiento de nuevos roles que aportan experiencia en IA a la organización.

