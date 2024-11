Estadounidenses usan IA mientras compran, pero no se dan cuenta

La Inteligencia Artificial (IA) generativa continúa cambiando la industria minorista, mejorando las interacciones con los clientes al brindar experiencias de compra personalizadas, eficientes y atractivas. Sin embargo, muchos compradores no se dan cuenta de que la están utilizando.

Una encuesta de Bain & Company a 700 compradores en línea en los EE.UU., encontró que el 71% de los consumidores dicen que no saben que han utilizado IA generativa en sus compras en línea, aunque la mayoría ha comprado recientemente en minoristas en los que es probable que la hayan utilizado. Pero a pesar del bajo conocimiento, los clientes son optimistas sobre el impacto de la IA generativa, ya que aproximadamente la mitad ve un potencial significativo o transformador y muchos están dispuestos a proporcionar datos personales para obtener mejores recomendaciones personalizadas.

El riesgo potencial de la IA generativa resulta ser una barrera menos importante para su uso de lo esperado. Los encuestados afirman que sus principales razones para no utilizar herramientas de IA generativa al comprar en línea son que están satisfechos con los métodos actuales (47%) y no ven la necesidad de nuevas herramientas (39%). Solo el 22% dijo que se debe a que no confían en las herramientas de IA generativa.

“La experiencia de compra en línea se ha perfeccionado tanto en las últimas dos décadas que las prioridades de los minoristas en materia de inteligencia artificial generativa a corto plazo deberían centrarse en complementar los hábitos de compra existentes, en lugar de reemplazarlos“, afirmó Merritt Robinson, socio y director global de diseño del equipo de Innovación y Diseño de Bain.

“Se trata de mejorar, no de interrumpir, los flujos de compra. Puede parecer un poco contradictorio, pero esto incluye ir más allá de algunas de las herramientas más explícitas, como los chatbots, hacia soluciones más pasivas, como las reseñas resumidas en las páginas de productos. Gran parte de la magia vendrá entonces de soluciones más proactivas, como el contenido personalizado, el tono de voz y el servicio anticipatorio en las interacciones con los clientes. La inteligencia artificial generativa ayudará a los minoristas a mantenerse en contacto de formas más naturales y útiles”, agregó Robinson.

La IA generativa puede tener un nuevo potencial para la recopilación de datos de clientes. La investigación de Bain sugiere que los clientes entienden el potencial de la IA generativa para personalizar sus experiencias y que, debido a eso, están más dispuestos a intercambiar datos por recomendaciones mejor personalizadas de lo que podrían haber estado en otros contextos.

La mayoría de los compradores afirman que estarían dispuestos a compartir datos sobre intereses personales, como pasatiempos y productos favoritos, y datos demográficos. A cambio, los clientes dicen que esperan que la IA generativa los ayude en las fases de descubrimiento y toma de decisiones de su proceso de compra, en particular encontrando productos que se ajusten a su momento, contexto, compras anteriores y preferencias.

“La IA generativa proporciona un puente hacia una experiencia de venta minorista más interactiva y personalizada“, afirmó Mikey Vu , socio y director de la práctica de IA para ventas minoristas de Bain. “Los minoristas que prioricen la confianza, la transparencia y la adaptabilidad desbloquearán nuevos niveles de compromiso y lealtad entre sus clientes“.

