Rihanna modela su colección de lencería para San Valentín

La cantante Rihanna enloqueció a sus seguidores de Instagram con una campaña sensual y elegante cargada de simbolismo. La también empresaria se convirtió en la imagen perfecta de Cupido para modelar la colección de San Valentín 2025 de su exitosa marca de ropa Savage X Fenty.

A través de una serie de fotos y un video, la barbadense hizo alarde de sus curvas enfundada con un conjunto de lencería de encaje y trasparencias en color rojo mientras posa de frente y de espaldas sosteniendo un arco y una flecha, mostrando diferentes perspectivas de su figura.

El diseño del conjunto, que incluye detalles delicados y un ajuste que realza su silueta, es un claro homenaje a la feminidad y el empoderamiento.

La imagen de Rihanna como Cupido no es solo una representación de la sensualidad propia de su marca, sino también es una muestra de su visión inclusiva y positiva. Savage X Fenty, como siempre, busca romper los estándares tradicionales de belleza, apostando por la diversidad de cuerpos y estilos. En esta ocasión, la campaña ofrece una representación audaz de la mujer segura de sí misma y en control, mientras celebra el amor propio y la pasión.

De esta manera, Rihanna vuelve a dejar claro que no solo es la musa de su propia marca, sino también una mujer capaz de crear tendencias que capturan la atención de millones de fans en todo el mundo.

Como era de esperase, la publicación de la intérprete de “This Is What You Came For” ha generado toda clase de buenos comentarios y en pocas horas ha alcanzado más de 4 millones 162 mil “likes”.

Haz click en la publicación y desliza

Con esta campaña, Rihanna no solo pretende celebrar el Día de San Valentín, sino también reafirma su liderazgo en el mundo de la moda. Savage X Fenty continúa ganando terreno en la industria, demostrando que su éxito no solo se basa en la lencería de calidad, sino también en el mensaje inclusivo y liberador.

Sin duda, la campaña de San Valentín 2025 de Savage X Fenty es una de las más esperadas del año, y Rihanna, como siempre, ha logrado estar a la altura de las expectativas.

Además de dar inicio a la temporada del amor, la nueva campaña está protagonizada por la pareja de ganadores del reality show “Love Island: USA”, Serena y Kordell, así como por los creadores de TikTok, Hayley y Jules LeBlanc.

Sigue leyendo: