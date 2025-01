Romina Marcos dice cómo es estar íntimamente con una mujer

Romina Marcos ha compartido recientemente algunos aspectos de su relación con Laura Salazar. La revelación de su romance tuvo lugar el 27 de diciembre, cuando la hija de Niurka publicó una fotografía en Facebook que dejaba entrever su vínculo sentimental con su pareja. Desde ese momento, las dos han compartido numerosas imágenes en redes sociales, mostrando momentos de complicidad y alegría, como un reciente paseo en el desierto.

La relación entre Romina y Laura ha captado la atención de sus seguidores, quienes están interesados en conocer más sobre su vida y su conexión sentimental. Recientemente, ambas realizaron una dinámica en Instagram en la que respondieron preguntas de sus admiradores. Una de las interrogantes que más resonó fue sobre la experiencia sexual de Marcos con una mujer, lo que demuestra la curiosidad que existe en torno a su relación.

“Muy bien. Excelente, o sea, mucha química también. Hay muchas preguntas de estas, les interesa mucho saber al respecto, pero, pues obviamente no… es nuestra intimidad, hay cositas que siempre se van a quedar para nosotras. Excelente servicio, bebé”, mencionó Romina.

Romina Marcos compartió detalles de su relación con Laura Salazar. | Instagram: @romimarcos. Crédito: Cortesía

Marcos no solo ha estado dispuesta a compartir aspectos de su vida privada, sino que también ha revelado que tomó la iniciativa para conocer a Laura, enviándole un mensaje a través de la red social. Este gesto muestra no solo su interés en la doctora, sino también su disposición para abrirse a nuevas experiencias y relaciones.

“Siento que veo el alma de las personas y, no sé, y el alma de ‘Romi’ se me hizo muy amorosa, muy sabia. Soy muy sapiosexual, que es la atracción hacia alguien que sabe mucho y ella sabe mucho de los seres humanos, entonces eso me enamoró”, dijo Laura.

La conexión de Romina con Laura destaca un aspecto importante de la vida contemporánea de las nuevas generaciones, donde la sexualidad y las relaciones amorosas se abordan con mayor naturalidad y apertura. Las redes sociales han permitido que personas como Romina puedan explorar su identidad y sus deseos de una manera que antes podría haber sido más complicada o estigmatizada.

Sigue leyendo:

· Romina Marcos dice que es homosexual y muestra a su novia

· Niurka Marcos envía mensaje a su hija tras hacer pública su relación con su novia

· Romina Marcos “manifestó” para que su novia se fijara en ella