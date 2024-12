Romina Marcos dice que es homosexual y muestra a su novia

Romina ha demostrado ser una persona franca y honesta, rasgos que parecen ser herencia de su madre, la famosa vedette Niurka Marcos. Además, ha compartido abiertamente sus experiencias personales, incluyendo sus cirugías estéticas, sus luchas con la autoestima y la salud mental, así como sus relaciones amorosas.

Marcos ha sorprendido a sus seguidores al revelar su relación sentimental con otra mujer. Durante su participación en el pódcast “Deko en vivo”, la influencer no solo hizo pública su orientación sexual, sino que también se identificó como lesbiana en su cuenta de TikTok, marcando un hito significativo en su vida personal. Este acto de valentía no solo refleja su deseo de vivir abiertamente, sino que también representa un avance en la visibilidad de las relaciones LGBTQ+ en la esfera pública.

“Siempre dije, ay, estoy abierta a salir con una mujer, pero nunca se había dado y ahorita que ya se dio, y ya está sucediendo, me siento muy cómoda. Le dije ‘si llega el día en que quiera probar otras cosas puchitas (vaginas), lo comunicaré, obviamente. No voy a estar conociéndote y saliendo contigo pensando en el futuro, y si voy a querer o no. El día de hoy solo quiero estar contigo'”, dijo.

Romina Marcos comparte lo bien que la pasa con su novia. | Instagram: @romimarcos. Crédito: Cortesía

La pareja de Romina es la doctora Laura Salazar, conocida por abordar temas relacionados con la sexualidad y la salud en sus plataformas sociales, donde cuenta con millones de seguidores. La relación entre ellas ha sido celebrada en redes sociales, donde ambas comparten momentos de su vida juntas. La novia de Marcos, por su parte, ha compartido imágenes que confirman su unión, como su asistencia juntas a una obra protagonizada por Niurka, lo que muestra el apoyo familiar en este nuevo capítulo de la vida de su hija.

La decisión de Romina de ser abierta sobre su relación no solo es un acto personal, sino que también tiene un impacto social. En un contexto donde muchas personas aún enfrentan discriminación y estigmas por su orientación sexual, la visibilidad de figuras públicas como Romina puede contribuir a la aceptación y normalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.

Además, Romina ha expresado que se siente feliz y plena en su relación con Laura, lo que resalta la importancia de encontrar apoyo y amor en las relaciones interpersonales. La presencia de Laura en eventos personales y profesionales de ella no solo refuerza su vínculo, sino que también demuestra que el amor puede ser un motor poderoso en la vida de una persona, impulsándola a ser su mejor versión.

