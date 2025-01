Boxeadora Claressa Shields reta a Jake Paul a un combate

La tensión entre Claressa Shields, una de las boxeadoras más exitosas de la historia, y Jake Paul, el polémico YouTuber convertido en púgil, sigue siendo tema de conversación en el mundo del boxeo.

Shields, quien ha ganado dos medallas de oro olímpicas (Londres 2012 y Río 2016) y posee los cuatro títulos mundiales principales (WBA, WBC, IBF y WBO) en dos categorías de peso simultáneamente, reiteró su confianza en que podría vencer a Paul en un combate: “No sé si es algo que pueda suceder, pero sé que puedo ganar a Jake Paul, y la gente que está en contra de eso es simplemente sexista y no sabe de boxeo”, declaró en una entrevista con USA TODAY Sports.

La bicampeona olímpica ha sido contundente en sus críticas hacia quienes dudan de su capacidad para enfrentar a Paul. “Me resulta muy extraño que piensen que un YouTuber puede vencer a una boxeadora que tiene dos medallas de oro olímpicas, (múltiples) títulos mundiales y que peleó como peso pesado”, expresó Shields. Con un récord profesional invicto de 15-0, incluyendo tres nocauts, Shields no ve a Paul como una amenaza real. “Hablan de potencia, pero tienes que tener la habilidad para asestar un golpe”, añadió.

Un conflicto que comenzó con insultos

La disputa entre Shields y Paul no es reciente. Todo comenzó después de que Jake Paul se refiriera a Shields como “perdedora” tras su derrota en su debut en las MMA por decisión dividida. “No puedes llamarme perdedora porque no boxeas mejor que yo”, respondió Shields en su momento. Paul no tardó en contraatacar con comentarios mordaces, asegurando: “Tú seguro que no haces MMA mejor que yo. No haces nada mejor que yo”. Desde entonces, ambos han intercambiado comentarios en redes sociales y entrevistas, intensificando su enemistad.

Shields ha dejado claro que estaría dispuesta a enfrentar a Paul en el ring. “La oferta siempre está ahí si Jake Paul quiere pelear conmigo. No creo que sea tan buen boxeador. Nunca jamás voy a decir o incluso sentir que Jake Paul puede vencerme en un combate de boxeo porque no puede”, afirmó. Estas declaraciones llegaron antes de la victoria de Paul sobre Mike Tyson en un combate profesional que generó críticas por su bajo nivel técnico.

