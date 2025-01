Canelo vs Crawford: Eddie Hearn revela los detalles para este combate

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, se ha mostrado esperanzado ante la posibilidad que se realice un combate protagonizado entre el mexicano y campeón de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra el estadounidense Terence Crawford, afirmando que sería uno de los mejores duelos de los últimos años.

A pesar de esto Hearn destacó durante una entrevista ofrecida para el canal Fight Hype que existen muy pocas opciones para lograr este combate y se deben al poco favoritismo que tiene el tapatío para poder vencer a su contrincante.

“No veo muchas opciones para él ahora mismo. Así que tal vez la pelea con Crawford sí esté en juego. (Pero) Por muy bueno que sea Terence Crawford, creo que (Canelo) es demasiado grande para él”, expresó el titular de Matchroom Boxing.

Estas palabras surgen ante la cercanía del primer enfrentamiento del mexicano para este 2025 que está previsto para el próximo 5 de mayo; a pesar que no tiene confirmado ningún contrincante dejó abierta la posibilidad del duelo ante Crawford para que finalmente consiga su retiro del ring.

“Entonces, cuando lo piensas, ¿cuáles son las opciones para Canelo Álvarez? ¿Benavidez? No creo que eso vaya a suceder. Ya clavó su bandera en la arena, ¿no es así, 150 millones? (es lo que pide). Sé que acepta menos, pero simplemente no lo veo. Benavidez ahora está en 175 libras, no lo veo volviendo a 168 y tiene una gran pelea contra Morrell, es una pelea seria”, dijo.

“Si Bivol vence a Beterbiev el 22 de febrero, Canelo podría pelear con Bivol por el campeonato mundial de peso semipesado indiscutido. Ahí hay una pelea. ¿Charlo? La gente habla de William Scull. Pero Canelo peleará contra cualquiera”, agregó Hearn en sus declaraciones.

Para finalizar, Eddie Hearn sostuvo que se sorprendería mucho si este combate llegase a ocurrir debido a que Crawford no puede ofrecerle al Canelo el tipo de pelea que él suele buscar, además de que tiene desventaja en peso y tamaño.

“Me sorprendería mucho si esa pelea sucede. Creo que Su Excelencia (Turki Al-Alshikh) ha estado presionando por esa pelea, pero no parece ser algo que Canelo realmente quiera hacer, para ser honesto”, manifestó.

“Cuando he hablado con Canelo sobre esa pelea, creo que su sentimiento es que cuando derrote a Crawford, todos dirán que venció a un peso 154. Y también, creo que en esta etapa, no creo que quiera estar peleando contra tipos que solo se están moviendo todo el tiempo, quiere personas que vengan a pelear. Y Crawford realmente no puede pelear de esa manera porque tiene una gran desventaja de tamaño y no puede estar parado frente a él. No creo que esa pelea vaya a suceder”, concluyó.

