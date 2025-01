Carolina Sandoval dice si sería capaz de reconciliarse con su ex

Carolina Sandoval ha captado la atención de sus seguidores y del público en general con sus declaraciones recientes sobre Nick Hernández, el padre de su hija menor. En el programa diario ¡Siéntese quien pueda!, transmitido por Univision, dijo que la reconciliación no formará parte de su futuro, a pesar de que actualmente están en proceso de divorcio.

“Yo no puedo ser tan hipócrita y venir después de un escándalo tan controversial y digital, que todo el mundo ha sido testigo de eso, de lo cual no me siento tampoco orgullosa porque no es que tampoco uno va a andar por la vida sintiéndose feliz de las cosas privadas que han salido tuya y de tu familia”, dijo en Univision.

La decisión de Carolina de no considerar una reconciliación puede interpretarse como un acto de firmeza y autonomía. En tiempos en que muchas parejas optan por las segundas oportunidades, Sandoval plantea una alternativa: la claridad de una separación definitiva. Esto puede ser un mensaje poderoso no solo para su audiencia, sino también para sus hijos. Según Sandoval, es fundamental que los niños comprendan el significado de la coherencia.

“Y coherencia es ‘vamos a arreglar esto’, hay veces que las relaciones son realmente irreconciliables y la parte de llegar a acuerdos que se encarguen los que saben, los de las leyes. En mi caso es así: la palabra reconciliación no es una opción“, añadió.

El proceso de mudanza de Sandoval, quien dejó la casa que compró en 2022 con el objetivo de reconfigurar su entorno familiar, representa un paso hacia su nueva vida. Este tipo de decisión no solo busca garantizar un ambiente más saludable para ella y su hija, sino que también destaca la importancia de establecer límites y priorizar el bienestar emocional.

La declaración de Carolina también invita a la reflexión sobre cómo las decisiones individuales afectan a toda la familia: “Para todas las personas que están viendo el programa a través de TikTok, Facebook, YouTube, por We Love Entertainment, para todos los medios de comunicación… no es algo que tengo considerado, yo cuando cierro un libro, lo cierro y empiezo otro”.

