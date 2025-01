Christian Estrada le responde a Aleska Génesis por haberlo llamado estafa

El creador de contenido Cristian Estrada le respondió este jueves a Aleska Génesis, con quien tuvo un breve romance en La Casa de los Famosos 4.

En el show En Casa con Telemundo, el mexicano hizo una dinámica de posicionamiento y no dudó en enviarle un mensaje a la modelo venezolana, que ahora sale con Clovis Nienow.

“Nos acompaña un mexicano muy polémico, es modelo, conductor y empresario y nos mostró sus dotes de galán y carisma en La Casa de los Famosos, llega a En Casa con Telemundo Christian Estrada”, lo presentó el boricua.

Luego de esto, la personalidad de realities shows, bromeó sobre la escena que protagonizó con Aleska Génesis, cuando llegó en un caballo como si fuera un príncipe.

Después se defendió del comentario de la modelo, quien dijo que haber salido con él fue una estafa: “Aleska, respeto tu opinión, lo que acabas de decir, pero pues eso no me lo dijiste el día que estuvimos en la suite, se me hace muy raro que digas eso de mí, pero pues yo solo me comporté como un caballero contigo. Te sigo, respeto tu relación, pero quedó algo pendiente”.

Carlos Adyan le preguntó qué era ese asunto que no estaba resuelto y él comentó: “Una plática, yo cre que después de la final que tuvimos ella y yo nunca volvimos a hablar, vi que se juntó con Clovis”.

¿Qué dijo Aleska Génesis de Christian Estrada?

La modelo, quien posiblemente forme parte de La Casa de los Famosos All-Stars, afirmó que sintió que su amorío con el mexicano fue una estafa.

En declaración con En Casa con Telemundo, explicó: “Fue una ilusión que viví dentro de la casa y que una vez que salgo me di de cuenta de quien sentía cosas era por Clovis”.

Con el pasar del tiempo, la venezolana cambió de parecer, pues al comienzo del programa de telerrealidad decía que se sentía muy atraída por Christian e incluso protagonizaron un romántico momento dentro de la competencia. Luego, casi al final del reality show, Clovis logró conquistarla luego de varias semanas de insistencia y fue así como empezaron su noviazgo, que se ha mantenido durante meses.

