Thalí García habla del escándalo entre Poncho de Nigris, Maripily Rivera y Rodrigo Romeh

Thalí García conversó con algunos medios de comunicación, que la encontraron en un aeropuerto aparentemente de la ciudad de México. La actriz habló sobre La Casa de los Famosos All-Stars porque fue cuestionada sobre su posible participación.

Muy sonriente explicó que no cree que vaya a ser parte del proyecto porque falta poco para que ésta empiece y ella no ha sido contactada por la cadena. Por esta razón asume que no ha sido considerada para el proyecto. Pero tampoco destacó que nunca se sabe, porque si pudiese confirmar su paso por lo mismo lo haría, pero no hablaría de ellos si la cadena le hubiese pedido sigilo.

La prensa no la dejó ir sin conversar sobre lo acontecido entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera. Primero dijo que ella “no se mete en chismes y que no se mete con nadie”. Para después destacar que ella no conoce a Poncho y sobre el “Huracán Boricua” acertó a decir: “Pues a Maripily tuvo el gusto de conocerla en la casa, igual que a Romeh… yo creo, aveces pienso que seguramente hace parte del show. ¡No lo sé! Todos tenemos lados buenos y malos”.

También destacó que así como lo ha dicho antes, pese a que tuvo fricciones con Maripily, la boricua verdaderamente le parece una mujer admirable. “Romeh es un chico súper disciplinado”, agregó.

Al final si dejó como mensaje que espera que de verdad todo esto sólo sea algo para generar rating y expectativa. Y ademas le desea mucho éxito tanto a Telemundo como a todos sus colegas que vayan a formar parte de este proyecto, que al final se mantiene en pie porque mucha gente gusta del mismo y se conecta con él.

