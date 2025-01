Desde NY imploran al Senado federal y a Albany que protejan a inmigrantes sin papeles

Si el Senado federal da luz verde a una pieza de ley aprobada esta semana por el Congreso, que busca arrestar y deportar a inmigrantes sin papeles acusados de cualquier delito, incluyendo faltas menores y no violentas, miles de indocumentados estarían en “peligro” de terminar en la cárcel y ser deportados sin siquiera comprobarse su culpabilidad, lo que tiene muy preocupados a defensores de inmigrantes en Nueva York, quienes pidieron a Albany que aprueben medidas estatales para proteger a quienes no tienen documentos y blindarlos de una eventual avanzada anti inmigrante. .

Con pancartas y arengas contra el ataque a comunidades inmigrantes y los planes de deportaciones masivas del próximo gobierno de Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero, decenas de manifestantes se reunieron en el Capitolio en Albany rechazando la legislación federal que permitiría la detención indefinida de inmigrantes acusados y de paso exigieron a la Asamblea, el Senado y la Gobernación de Nueva York, que hagan su parte y eche a andar protecciones para quienes no tienen papeles.

“El Senado debe rechazar esta legislación equivocada. Este proyecto de ley causaría un daño irreparable a nuestras comunidades al ampliar la detención obligatoria y permitir que los fiscales generales estatales antiinmigrantes controlen efectivamente la política federal de inmigración a través de litigios cada vez que se opongan a liberar a alguien de la custodia de inmigración”, dijo Theo Oshiro, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York.

“Sabemos que Donald Trump ha vilipendiado a los inmigrantes para dividir al pueblo estadounidense, pero es inconcebible que los funcionarios electos den luz verde a estas políticas crueles”, agregó. “Los inmigrantes tienen derecho al debido proceso, al igual que todos los demás que viven en este país. No somos peones que se puedan vender para ganar puntos políticos”.

El llamado local es a que Albany apruebe cuatro proyectos de ley pendientes para proteger a las comunidades inmigrantes: la Ley Nueva York para todos, que evitaría que los inmigrantes sean entregados a la migra al prohibir que todas las agencias estatales y locales cooperen con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Ley Dignidad, no detención, que terminaría los contratos de ICE con cárceles locales.

Asimismo, la Ley de Acceso a representación, que crearía como derecho tener un abogado en los tribunales de inmigración del estado para los inmigrantes en riesgo de deportación y la ley de Justicia de clemencia, que crearía un proceso de solicitud de clemencia justo, transparente y accesible para proteger a los neoyorquinos que enfrentan castigo de los sistemas penal y de inmigración.

“Viví la primera administración de Trump y fui testigo de cómo los miembros de la comunidad, los vecinos, la familia, los amigos y yo estábamos aterrorizados de ir a trabajar, recoger a nuestros hijos de la escuela o incluso ir a la iglesia. Sentíamos que teníamos un objetivo en la espalda y temíamos que un día dejaríamos nuestras casas y no regresaríamos”, dijo Fabricio Astaiza, miembro de la organización Make the Road New York, dejando ver que la angustia ya está cabalgando en las comunidades.

“Todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, merecen caminar por la calle sin miedo a que ICE los detenga y los separe de sus seres queridos. El estado de Nueva York debe prohibir a todas las agencias estatales y locales que cooperen con ICE”, dijo el inmigrante, al tiempo que manifestó preocupación por el plan de deportación masiva y aplicación agresiva de la ley migratoria sin precedentes de Trump. “Con la segunda toma de posesión de Trump acercándose rápidamente, nuestros funcionarios electos tienen la obligación moral de hacer lo correcto para apoyar y aprobar una legislación vital que protegerá a los inmigrantes como yo y nuestras familias”.

Linda Flor Brito, organizadora principal de políticas y campañas del Proyecto de Defensa del Inmigrante, destacó que este es un momento de urgencia en el que se necesita que los líderes actúen activamente para proteger a los inmigrantes, quienes han ayudado a sacar adelante a Nueva York.

“Durante años, la relación de ICE con las agencias estatales y locales ha permitido la cruel separación de miembros de familias en todo el estado de Nueva York. El encauzamiento de neoyorquinos que cumplen sentencias de prisión estatal hacia procedimientos de deportación es un doble castigo cruel, que afecta desproporcionadamente a las personas negras y otras personas de color”, dijo la defensora. “Esperamos que nuestros legisladores tomen medidas de sentido común para impedir que nuestras agencias locales y estatales hagan el trabajo sucio de ICE, aprobando Nueva York para Todos, y para aliviar aún más el daño a los inmigrantes neoyorquinos aportando transparencia y rendición de cuentas a nuestro proceso de clemencia con la Ley de Justicia de Clemencia”.

Rosa Cohen-Cruz, directora de política de inmigración de la organización The Bronx Defenders, advirtió que no se puede continuar con la retórica de dividir a los inmigrantes.

“La Gobernadora y la Legislatura se aferran al mito de que nuestro sistema legal puede separar claramente a los inmigrantes que consideran merecedores de protección de aquellos que no la merecen. Eso simplemente no es verdad”, destacó la vocera de The Bronx Defender. “Como defensores públicos, hemos visto con qué facilidad cualquier neoyorquino sin estatus, y ciertos residentes permanentes legales, pueden ser arrastrados a la detención y deportación, con consecuencias devastadoras que alteran la vida. Si la gobernadora y la Legislatura se toman en serio la protección de los inmigrantes neoyorquinos de la agenda de deportación masiva de Trump, aprobar estos cuatro proyectos de ley es el único camino a seguir”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York se sumó al llamado y pidió que Albany salvaguarde a todos los neoyorquinos y el futuro de sus familias, independientemente de su estatus migratorio.

“Al aprobar la Ley de Acceso a la Representación y la Ley Nueva York para Todos, el Estado puede establecer protecciones para las comunidades inmigrantes, asegurando que puedan vivir, trabajar y prosperar sin el temor constante de separarse de sus seres queridos y de las comunidades que consideran su hogar”, dijo el activista, reiterando la utilidad de los inmigrantes en diferentes áreas. “Los inmigrantes son la columna vertebral de nuestro estado y contribuyen a su vitalidad cultural y económica, especialmente en campos como la atención médica, la construcción y la agricultura”.

La senadora estatal Julia Salazar aseguró que desde el seno legislativo un grupo de varios políticos están listos para enfrentar lo que calificó como “amenazas draconianas”, impulsando medidas de protección a nivel estatal para ayudar a prevenir deportaciones desmesuradas que Donald Trump convirtió en eje central de su campaña electoral.

“Evitemos el daño irreversible que las deportaciones masivas causarían a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país en su conjunto”, dijo la política de Brooklyn.

Leyes que protegerían a inmigrantes en NY