La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Está listo Adrián Marcelo para enfrentarse a Niurka, Manelyk y Laura?

Hace unas horas la cuenta de Instagram de TV Fama y Más compartió una entrevista exclusiva con Adrián Marcelo, el polémico comediante que tuvo que salirse de La Casa de los Famosos México, en su segunda temporada, debido a las discusiones tan subidas de tono que protagonizó frente a Gala Montes y Arath de la torre. Sin embargo, pese a esta experiencia, el mexicano dice estar listo para ser parte del reality más difícil de este formato el cual está bajo las manos de Telemundo en su edición All-Stars.

Cristina Porta destrozó a Paulo Quevedo son su live en Instagram

Adrián asegura que el sólo hecho de que en Estados Unidos exista libertad de expresión y que el reality no esté sometido a las pautas de los patrocinadores, como parece sí estarlo en México, le hace sentir más confianza y por eso confirma que sí será parte de La Casa de los Famosos All-Stars.

Ahora bien, dicho esto hay que recordar quiénes son los ex habitantes que volverán a La Casa de los Famosos para su edición All-Stars, ellos son: Laura Bozzo, Niurka Marcos, Paty Navidad, Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Dania Méndez, Nacho Casano y Manelyk González.

La convivencia con Laura, Manelyk y Niurka no será sencilla. Las tres son mujeres que han impactado las pantallas de Telemundo porque no se andan por las ramas a la hora de hacerle frente a los retos, razón por la cual la convivencia con ellas no será sencilla, mucho menos lo será un Alfredo Adame o un Lupillo Rivera.

Si Maripily Rivera en efecto se queda como panelista únicamente, Adrián tendría suerte de no tenerla como rival, porque no hay ser humano más voraz que Maripily en los posicionamientos, desde luego y muy de cerca le siguen Niurka y Mane, así que aquí la pregunta es válida, ¿Está listo Adrián Marcelo para enfrentarse a Niurka, Manelyk y Laura?

¡Ya lo veremos!

