Estos son los ex habitantes que no van y los que sí van a entrar a La Casa de los Famosos All-Stars

Uno de los primeros ex habitantes que aseguró que no sería parte de La Casa de los Famosos All-Stars es Guty Carrera. El actor peruano y especialista en realties dijo que no, pero se sabe que hay muchos ex habitantes que no han podido aceptar, que la cadena ha tenido que volver a contactar a algunos, entre ellos Carrera. Pero éste por segunda ocasión dice que no y alega que todo esto es por razones familiares.

Los que van y los que no van

Vale decir que así como no entrará Guty Carrera, tampoco lo hará Alana Lliteras. La ganadora de la segunda temporada de Top Chef VIP y la que se quedó con el cuarto lugar de La Casa de los Famosos 4 decide no ser parte del proyecto debido a la alta toxicidad que asegura habrá en esta edición que de momento tiene confirmados los nombres de: Laura Bozzo, Niurka Marcos, Paty Navidad, Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Dania Méndez, Nacho Casano y Manelyk González entre otros. Además se dice que Adrián Marcelo y Poncho de Nigris podrían también ser parte de esta edición junto a Adolfo Rodríguez, ex habitante de “La Isla: Desafío Extremo”.

Tampoco entrarán al All-Stars: Cristina Eustace, Natalia Alcocer, Osvaldo Ríos, Gisella Aboumrad y Ariadna Gutiérrez. Todos ellos han asegurado que no serán parte del proyecto a través de sus redes sociales y/o a través de chats personales.

Como panelistas de momento se confirman tanto a Alicia Machado como a Maripily Rivera, quien desde fuera podría realizar campaña a favor de Rodrigo Romeh, aunque éste último también ha llegado a decir que no quiere ser parte de esta edición. Falta saber qué papel jugará Clovis Nienow en dicho reality con el ingreso de Aleska Génesis.

