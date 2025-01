Niurka Marcos opinó de la hija de Dulce hablando mal de su mamá

La controversia de los audios de Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, ha captado la atención de los medios y del público en general. En dichas declaraciones, ella expresa críticas hacia su madre, describiéndola como “falsa” y otros términos que han generado un fuerte debate.

En medio de la situación, Niurka Marcos ha salido en defensa de Romina argumentando que quien filtró los audios a ‘De primera mano’ está “ofendiendo” la memoria de la cantante. Desde su perspectiva, la divulgación de esas declaraciones íntimas no solo desvirtúa el amor que Dulce tuvo por su hija, sino que también añade un nivel de sufrimiento a una situación ya dolorosa.

“Aprovecharse de la partida de Dulce para exhibir, parándose el cuello, presumiéndose ‘amiga’ de Dulce. No eres su amiga, si le hiciste eso tras su partida. Enlodando sus homenajes con semejante pendej*”, dijo la cubana durante una exclusiva al programa ‘Venga La Alegría’.

“Ella (Dulce) no hubiera autorizado que exhibieras, tú, quien quiera que seas, no estabas autorizada por Dulce. Eso no es deslealtad a la hija de Dulce, es deslealtad hacia Dulce, hacia su vida, hacia su decencia, hacia el amor tan grande que le tenía a su hija. En todas las familias hay pendej*s”, dijo como parte de lo que se escucha decir en los audios.

Además, Niurka ha defendido la decisión de Romina de optar por la cremación de los restos de su madre, en lugar de cumplir con la supuesta última voluntad de ser enterrada junto a ella en Matamoros. Para la vedette, es fundamental respetar las decisiones personales de Mircoli, así como el derecho de cada individuo a manejar su duelo y su relación con un ser querido a su manera.

“Yo creo en Romina porque ella (Dulce) me lo decía. Me decía que no quería que la enterraran, ni que le hicieran velorio, ni que la gente estuviera viendo. Ni que quedara en fotos con ella toda tiesa y fea. Quería que la recordaran como ella era; bella”, añadió sobre la determinación que tomó la hija de la cantante tras su partida física.

