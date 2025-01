Retuvieron por supuesto robo a pareja de futbolista colombiano que jugó en la Liga MX y la MLS

Jugó en la Liga MX con Xolos de Tijuana y Los Gallos de Querétaro. En la MLS con el FC Dallas. Ahora, el nombre del futbolista colombiano Fabián Castillo se ha visto salpicado por la detención de su pareja.

De acuerdo con información del Diario Récord en México, la compañera sentimental de Castillo, Tania Jazmín Ojeda, fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia.

¿La razón? Una alerta roja de Interpol que la señala por su presunta participación en una red internacional de robos. Al parecer, no es la primera vez que esto le sucede a la mexicana en Colombia.

Anteriormente, ya tuvo problemas para entrar a este país debido a estas alertas. Según la información, Ojeda intentó entrar con un pasaporte diferente para evitar el bloqueo y trasladarse a la región colombiana conocida como Valle del Cauca. Ahí, vive y juega actualmente Castillo con el Deportivo Cali.

Fabián Castillo, durante el partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Xolos de Tijuana, celebrado en el estadio La Corregidora. Foto: Imago7/ Víctor Pichardo.

¿Por qué está señalada por robo?

De acuerdo con los reportes, Ojeda participó supuestamente en un robo de joyas que se dio en Costa Rica en 2017. La mexicana es acusada de cómplice por presuntamente esperar en un vehículo a los responsables del delito para facilitar su escape y esconder el botín.

Al parecer, la pareja del jugador no fue arrestado, sino retenida. Esto, debido a que no existe condena y el caso se encuentra en investigación. De momento, sigue siendo inocente hasta que se le demuestre lo contrario.

Castillo y Ojeda han compartido fotos en redes sociales. En uno de los post, el colombiano escribió: “My wife, my life, love you” (Mi esposa, mi vida, te amo). No obstante, de momento no existen declaraciones públicas sobre la retención de Tania.

¿Quién es Fabián Castillo?

Fabián Andrés Castillo Sánchez es un futbolista colombiano nacido el 17 de junio de 1992 en Cali. Ha tenido un largo recorrido en balompié, incluyendo Europa. Actualmente, juega como delantero para el Deportivo Cali.

Empezó con el Deportivo Cali en 2010 en las categorías inferiores. Ese mismo año debutó como profesional y anotó tres goles en 18 partidos, ganando la Copa Colombia.

Al año siguiente se marchó a la MLS para jugar con el FC Dallas. Su contrato fue por tres años y logró ser goleador de equipo con nueve goles en 24 duelos y estar en el once ideal de la MLS en 2015.

De Estados Unidos daría el salto a su única aventura europea. Castillo firmó en 2016 con el Trabzonspor de Turquía. Inicialmente, fue un préstamo de seis meses que posteriormente se convirtió en un fichaje. Estuvo hasta 2018.

Ese año se marcharía a la Liga MX para jugar con los Xolos de Tijuana. También tuvo cesiones en Gallos de Querétaro y Colo Colo en Chile. Logró ser internacional con Colombia en 2015 y ha participado en varios torneos internacionales con el equipo nacional.

