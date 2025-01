Tanya Charry llora en El Gordo y la Flaca al hablar de los incendios en Los Ángeles

La reportera colombiana Tanya Charry se mostró conmovida por los incendios en Los Ángeles, California, un hecho que cubrió para el programa El Gordo y la Flaca, del que forma parte en Univision.

“Cuéntanos dónde estás exactamente y qué sabes hasta el momento”, le preguntó Lili Estefan a su compañera.

Ante esto, respondió: “Lili, Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Les cuento que aquí en California no estamos muy bien. Yo me encuentro en Pacific Palisade, donde pudimos huir y perdónenme que yo me ponga un poco sensible, pero aquí el panorama es desolador”.

En la declaración también dijo: “Es impresionante ver cómo casas fueron destruidas”. Luego le pidió al camarógrafo que mostrara las imágenes de la destrucción que ha causado el fuego.

“En estas casas la gente dejó todos sus elementos, casas, mansiones y no importa que sean mansiones o no, pero son personas que cuando regresen no van a encontrar nada de donde vivían”, afirmó.

Mostró también cómo algunos carros quedaron calcinados por las llamas, otra pérdida para los habitantes de estas zonas.

Tanya Charry afirmó que miles de casas se han visto afectadas y que las autoridades le han pedido a la gente que desalojen. “Más de 1.000 casas destruidas y aquí donde nosotros estamos todavía se siente el fuego”, dijo.

La periodista comentó que el mayor temor es que el fuego no ha podido ser contenido porque los vientos eran muy fuertes. “Los expertos meteorólogos dicen que hasta hoy a las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, es que podría bajar la intensidad de este fuego”, comentó.

En el reportaje mostró cómo quedó destruida buena parte de la zona y lamentó las pérdidas que se han generado.

Los televidentes de El Gordo y la Flaca también reaccionaron a esta noticia con mensajes en el canal de YouTube del programa: “Qué triste lo que está pasando. Ojalá el fuego cese”, “Qué tristeza, Dios mío”, “Oremos por todas las personas que se quedaron sin hogar, sean pobres o ricos, que Dios los cuide y los proteja aún”, “Pobrecitos los animales, ¿quién los va a ayudar? Son los más afectados. Dios los ayude”.

Sigue leyendo:

• Tanya Charry habla de su vida como madre: “Ahora sé que tengo que ser más fuerte”

• Tanya Charry por fin cumple su gran sueño: Espera su primer bebé con su esposo, Sebastián Jiménez

• Talento de ‘El Gordo y La Flaca’ confesó que congeló sus óvulos como Chiquis Rivera