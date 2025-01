Alejandra Espinoza contó la difícil experiencia grabando una telenovela

Alejandra Espinoza ha optado por alejarse del mundo de las telenovelas tras su participación en “Corazón guerrero”, un melodrama que se emitió en 2022 a través de TelevisaUnivision. Esta decisión, que podría parecer sorpresiva para muchos de sus seguidores, tiene sus raíces en una reveladora experiencia vivida durante las grabaciones.

En una reciente entrevista con Chente Ydrach en su canal de YouTube, Espinoza compartió sus reflexiones sobre el intenso ritmo de trabajo asociado a la producción de telenovelas. La actriz, quien alcanzó la fama tras ganar la primera temporada de “Nuestra Belleza Latina”, admitió que durante el rodaje de “Corazón guerrero” llegó a la conclusión de que dicho estilo de vida no se alineaba con sus prioridades personales.

“Yo siempre he sido bien puntual, yo nunca llegaba tarde y él me dijo ‘no, es que luego me regañan, pero a lo mejor te puedo dejar ir antes del break’, porque el break era como a las 2 de la tarde”, dijo durante la conversación.

“Es que a veces te necesitaban para que estuvieses parada en la esquina de allá porque en la toma aparecías en lo lejos y a veces ni aparecías, pero tenías que estar de alguna manera por si acaso y esas eran las escenas que más duraban de grabarse y a veces ni siquiera salías. Pero este día son las 2 de la tarde y yo le pregunto ‘¿me puedo ir? ‘no, es que yo creo que tu escena viene antes del break’. Y atrasaron el break hasta las 3“, contó Alejandra.

Un momento clave que destacó en la entrevista fue el día del cumpleaños de su hijo. A pesar de haber coordinado previamente con el director para tener tiempo libre, se encontró en una situación en la que no había sido requerida para realizar una escena durante la pausa para comer. Esta experiencia le hizo comprender que afrontar un trabajo tan demandante le quitaría tiempo valioso con su familia.

Espinoza subraya la importancia de equilibrar los compromisos laborales con la vida familiar, un tema relevante en la actualidad, especialmente para muchas madres trabajadoras y dijo: “Fue el día que dije ‘nunca más’ y no por la producción, porque así son todas las producciones, es por mí porque yo no lo podría aguantar. A lo mejor si hubiese tenido 20 años”.

