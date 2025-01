Manelyk González habla de su personalidad en los realities shows 

La creadora mexicana de televisión Manelyk González ofreció una entrevista al programa En Casa con Telemundo, a pocos días del lanzamiento de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show en el que estará, pero por ahora no se conoce si será como panelista o habitante.

En la conversación, la influencer dijo que su personalidad para este tipo de competencias se caracteriza por la frontalidad y es algo que necesita para lidiar con la convivencia.

“Yo divido mucho mi personaje de Manelyk, que es el que me funciona para realities. Tú conociste a Mane, te explico, soy esa persona que soy la misma, pero necesito para realities shows ser frontal, es lo que a la gente le gusta. No es que no sea así, soy así”, le dijo a Aleyda Ortiz.

Luego, Chiky Bombom le preguntó sobre cómo hace para lidiar con las críticas en las redes sociales y la mexicana le respondió: “No hay una fórmula, o sea, porque yo te puedo venir a decir aquí que me vale, pero no es cierto”.

Manelyk González habló también de su historia personal y de cómo fue creciendo en la industria del entretenimiento. “Yo no sabía nada de redes sociales. Antes de estar en realities tenía 300 seguidores, fue todo tan rápido. Yo dejé la música que me iba muy bien”.

La famosa comentó que estuvo ilusionada con su carrera musical, pero cuando lanzó las canciones recibió muchas críticas por los mensajes que daba.

Otra de las preguntas que le hicieron fue acerca de Maripily Rivera, quien podría entrar a la casa. En su respuesta no demostró que le cayera mal, pero tampoco bien.

“Nos ubicamos, nos respetamos, pero no somos amigas”, afirmó.

Como le gustan tanto los realities, le preguntaron si le gustaría formar parte del que Telemundo tiene preparado para elegir a una candidata latina para el Miss Universo y ella bromeó: “No, ¿no ves que mido 1,50?”.

Manelyk González es una celebridad en este formato y por eso su posible incorporación a La Casa de los Famosos All-Stars ha causado mucha expectativa entre el público de la cadena Telemundo.

Sigue leyendo:

· Estos son los ex habitantes que no van y los que sí van a entrar a La Casa de los Famosos All-Stars

· Aquí todas las reacciones de Maripily Rivera al live de Cristina Porta

· Guty Carrera confirma que no será parte de La Casa de los Famosos All-Stars, ante una segunda llamada