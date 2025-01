A Clovis Nienow lo invitaron a formar parte de La Casa de los Famosos All-Stars

Aunque se pensaba que Clovis Nienow, actor mexicano, no iba a estar en La Casa de los Famosos All-Stars, se ha abierto la posibilidad de que forme parte del reality show debido a una declaración que dio en el programa Pica y Se Extiende, que transmite la cadena Telemundo.

Durante su entrevista en el programa que conduce Carlos Adyan y Lourdes Stephen, confesó que le hicieron la propuesta para entrar al juego.

“Me acaban de hacer una oferta para entrar a La Casa de los Famosos, entonces la estoy analizando porque sí me gustaría estar ahí. Estoy viendo, ya el 4 de febrero se estrena”, explicó.

Carlos Adyan le preguntó las razones por las que le gustaría formar parte nuevamente de este proyecto y Clovis contestó: “Ha pasado muy poco tiempo, pero me gustaría seguir compartiendo. Yo sé que la gente me conoce, le puse el corazón a todo lo que hice, entonces me quedo pendiente, pero nada, que la gente me siga conociendo”.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en reaccionar a estas declaraciones del famoso. Algunos mensajes que le dejaron fueron: “La decisión que tomes guapo Clovis siempre contarás con nuestro apoyo y sería un agasajo verte en el All-Stars, verte cada con tus alegrías y ocurrencias te amamos mucho”.

Otra usuaria comentó: “Te apoyé pero la verdad si vas a entrar ojalá entraras solo y puedas ser tú mismo pero si entras con Aleska siento que no darás lo mejor de ti, ahora te está yendo muy bien, piénsalo bien”, “Si queremos a Clovis, siempre vamos a estar para apoyarte mi guapo hermoso”.

Si se concreta la entrada de Clovis Nienow, será muy mediático, debido a todo el cariño que recibió en su temporada. Además, estaría con Aleska Génesis, quien ha insinuado que formará parte de esta edición.

En caso de que Christian Estrada entre, sería todo un revuelo, pues el influencer hace poco comentó que no le gustaría compartir con el mexicano en el reality show.

Sigue leyendo:

· Christian Estrada y Aleska Génesis se reencuentran en Telemundo, te contamos qué fue lo pasó

· La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Está listo Adrián Marcelo para enfrentarse a Niurka, Manelyk y Laura?

· Estos son los ex habitantes que no van y los que sí van a entrar a La Casa de los Famosos All-Stars