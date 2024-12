VIDEO: Ninel Conde explica por qué su rostro lucía raro en “¿Quién es la máscara?”

La cantante y actriz Ninel Conde decidió no quedarse callada después de la avalancha de críticas que recibió debido a lo abultado que se veía su rostro y por su apariencia durante su participación en el programa de televisión “¿Quién Es La Máscara?”, donde estuvo bajo el disfraz de “Azul”, que fue uno de los eliminados el domingo 1 de diciembre.

A través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, “El Bombón Asesino” respondió a los comentarios que le han hecho y explicó las razones detrás de su “transformación física” que causó tanto revuelo entre el público y los medios de comunicación, asegurando que el uso prolongado del disfraz durante el show habría provocado que su cara se inflamara, algo que habría empeorado con el zoom de las cámaras.

“Es que yo no sé por qué hacen unos mugrosos acercamientos para nada más hacerme bullying. Mi personaje estuvo increíble, pero claro que con esa máscara era un calorón que cuando sudo pues se me inflamó toda la cara y parecía alien. Después de traer esa máscara en la cabeza durante horas y días claro que no me iba a ver bonita”, dijo Ninel.

En otra parte de su video, Ninel Conde aseguró que ya no soporta ser blanco de críticas y esa es la razón principal por la que ya no ofrece entrevistas ni atiende a las preguntas de la prensa cuando se la llegan a encontrar en algún lado,

“Hacen unos acercamientos nada más para hacerme bullying en las entrevistas, por eso yo ya no doy entrevistas, de verdad, me estresa, y yo con el problema de mi casa y todavía que me estén molestando, la neta no tengo cabeza, ni necesidad. Bueno, al final, hay otras prioridades como que pueda tener un lugar donde pueda dormir dignamente la otra semana que me tenga que largar de mi actual casa”, aseguró.

Para Finalizar, Ninel mandó un contundente mensaje a las personas que no están de acuerdo con su apariencia.

“Pero sí, la neta da hueva que estén ching*ndo, que estén diciendo, hay veces que me dan ganas de decirles: ´a la ching*da´, si no les gusta, déjenme de seguir, no vivo de esto´, yo no vivo de las redes sociales; a la gente que está ching* y chigu*, por favor, déjame de seguir, porque además ni siquiera los leo, si supieran que tengo un equipo de redes, sus comentarios pendej*s, la verdad, ni siquiera los leo, ni me intoxico”.

Sigue leyendo:

· Ninel Conde y su inesperado incidente en ‘El Gordo y la Flaca’

· Ninel Conde habla de la peor pelea que tuvo con su mamá

· En La Mesa Caliente hablan de Ninel Conde: ‘No se parece a ella’