Ana Brenda Contreras tenía miedo de perder a su bebé mientras hacía “¿Quién Es La Máscara?”

La actriz Ana Brenda Contreras compartió recientemente sus sentimientos y experiencias sobre su actual embarazo, especialmente durante el período en que participó en las grabaciones del programa “¿Quién Es La Máscara?”.

En una sincera conversación para el programa de radio “Todo Para La Mujer”, la artista reveló que no quería pasar por una pérdida, tal y como le había sucedido unos meses antes, por lo cual inició sus movimientos con mucho cuidado hasta que se dejó fluir.

La actriz explicó que sus preocupaciones estaban fundamentadas en una experiencia previa de pérdida, lo que la llevó a tomar precauciones adicionales durante su actual embarazo. Esta situación generó momentos de particular ansiedad durante las grabaciones del programa de televisión.

“Hice la primera presentación y luego supimos que estaba embarazada, entonces pues obviamente al inicio tuve nervios y un poco de miedo. Yo pensaba que lo iba a perder o que se me iba a salir, entonces sí cuidaba mucho lo que hacía”, dijo Ana Brenda.

Sin embargo, Contreras también compartió cómo gradualmente fue encontrando un equilibrio emocional, permitiéndose vivir esta nueva etapa con mayor tranquilidad durante el embarazo. La intérprete de “Ranastacia” en el programa de concursos aseguró que su esposo fue un factor fundamental para que pudiera disfrutar de la competencia, ya que le decía que confiara en que Dios tenía el control absoluto de su embarazo.

“Mi esposo me dijo: ‘relájate porque si no, no vas a disfrutar, vas a sentir culpa de todo. Suéltalo, confía, entéjalo a un poder superior, Dios sabe lo que hace”, agregó.

Actualmente, la actriz se encuentra en una etapa más positiva, disfrutando de la dulce espera junto con su pareja Zacarías Melhem y compartiendo su felicidad con sus seguidores.

