Aseguran que Elizabeth Gutiérrez ya tiene novio tras su ruptura con William Levy

La famosa actriz Elizabeth Gutiérrez habría encontrado un nuevo amor luego de su polémica ruptura con el actor cubano William Levy en 2024. Según aseguraron en el programa ‘Hoy Día’, la actriz tiene una nueva relación.

La conductora Penélope Menchaca aseguró en el matutino de Telemundo que Elizabeth Gutiérrez estaría saliendo con un empresario dominicano. “Supuestamente pasó la página y está saliendo con un empresario dominicano dueño de cadenas hoteleras y yates de lujo”, dijo la presentadora.

Segun la conductora Chiky BomBom la actriz ha viajado con frecuencia a República Dominicana debido a esta relación con un “poderoso empresario” del sector turismo el país.

“Ya a mí me contaron todo, es muy poderoso. El empresario tiene que ver con el área del turismo de República Dominicana, por eso la hemos visto a ella viajar constantemente para allá”, añadió la presentadora dominicana. “La cosa va viento en popa, estoy feliz porque ella se lo merece”, dijo Chicky BomBom.

Esta información surge luego de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebraron año nuevo juntos en compañía de sus hijos, Christopher y Kailey, lo que desató rumores de reconciliación.

Sin embargo, el actor cubanó negó una reconciliación con la madre de sus hijos, con quien tuvo una relación de casi 20 años.

El paparazzi Jordi Martin del programa El Gordo y la Flaca de Univision dijo que conversó con William Levy y le preguntó directamente sobre la supuesta reconciliación con Elizabeth Gutiérrez.

El actor cubano negó haber regresado con la madre de sus hijos y aseguró que no tiene planes de hacerlo.

“Ayer tuve una conversación con William Levy. (Y dijo) ‘No he vuelto con Elizabeth Gutierrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza”, le habría dicho el actor al paparazzi.

El 10 de abril de 2024 Elizabeth Gutiérrez confirmó a la revista HOLA! que se separó de William Levy tras 20 años de relación y dos hijos en común.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, dijo la actriz mexicoestadounidense en la entrevista.

