Francisca reacciona la muerte de la influencer Killadamente 

La conductora de televisión Francisca subió a sus historias de Instagram reaccionó a la muerte de la influencer dominicana Killadamente.

En un corto mensaje, la presentadora de Despierta América lamentó el fallecimiento de la creadora de contenido: “Qué triste noticia. Descansa en paz Killadamente”.

Por ahora se desconoce con exactitud la causa de muerte, pero de forma extraoficial han indicado que se ahogó mientras cenaba.

“Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire”, dijo su hermana.

También afirmó: “Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”.

La dominicana, de 27 años, publicó por última vez en su cuenta en Instagram un mensaje que se viralizó en las redes sociales. “Yo siempre pensaba que papá Dios tenía sus favoritos porque hay gente que come y no engordan”, afirmó.

Luego de esto, comentó: “Viéndome bien, ¿tú me estás diciendo a mí que, yo no tengo extensiones, no me he hecho ninguna cirugía estética y yo me veo así?”.

En la declaración afirmó que después de años pensando que los “favoritos de Dios” eran aquellos con cuerpos delgados, se dio cuenta de que “yo estoy en esa lista de favoritos y a mi nadie me va a convencer de lo contrario”.

Su último video sirvió para reforzar el mensaje que durante años reforzó en sus redes sociales, enfocado en el amor propio y la aceptación de su imagen.

