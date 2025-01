Shakira será la imagen oficial del carnaval de Barranquilla

Hace 20 años, “Hips Don’t Lie”, una de las canciones más emblemáticas de Shakira, sonaba en todo el mundo. El tema no solo fue en un éxito musical, sino que también se convirtió en un homenaje al ritmo y la cultura de Barranquilla, su ciudad natal. La famosa frase “En Barranquilla se baila así“, que la colombiana cantaba con fuerza y orgullo, tiene ahora un nuevo significado: será el lema oficial del carnaval de Barranquilla 2025.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció esta semana en sus redes sociales que la frase que representa la esencia de la ciudad, junto con la figura de Shakira, se convertirán en los principales símbolos de la celebración más importante de la región.

“Han pasado 20 años desde que, con esta célebre frase, pusiste a Barranquilla a sonar en muchos rincones del mundo y por eso este homenaje es para ti, por ser un icono de nuestra alegría y una gran embajadora de nuestra cultura”, se escucha decir al político en un video durante una ceremonia donde se ve la estatua de Shakira inaugurada en el 2023 y en la que aparecen varias bailarinas imitando sus pasos.

El carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, es uno de los eventos más grandes y coloridos de Colombia. Durante sus días de celebración (del 1 al 4 de marzo), la ciudad se convierte en un escenario de alegría, danza, música y tradiciones que reflejan la diversidad y la riqueza cultural del país.

La reacción de Shakira por su homenaje

A través de sus redes sociales, Shakira manifestó su agradecimiento por el homenaje y dejó en claro el orgullo que siente por ser barranquillera.

“Este homenaje toca mi corazón de barranquillera y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría formar parte de esta manera. Desde que nací, siempre me he sentido muy orgullosa de ser barranquillera y siempre lo estaré”, aseguró la intérprete.

“¡Vamos a contagiar al mundo entero con esta energía! Viva el Carnaval, viva Barranquilla, viva su cultura y que viva su gente. Vamos a demostrar una vez más que en Barranquilla se baila así. Los quiero”, agregó.

