Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 16 al 22 de enero

El Festival de Luces Tianyu se despide

Aún hay tiempo para disfrutar de una de las exhibiciones de luces del Festival de Luces Tianyu, el cual brillará en las afueras de Citi Field hasta este domingo 19 de enero. Con más de un millón de luces iluminando el cielo nocturno, viva una experiencia inolvidable formada con vibrantes faroles, esculturas deslumbrantes y cautivadoras instalaciones, aptas para niños y adultos. Entradas disponibles en: tianyuculture.us/nyc.

Cortesía Crédito: Cortesía

Última semana del show de trenes

Experimente el popular Holiday Train Show en el Jardín Botánico de Nueva York (2900 Southern Boulevard, Bronx) antes de su cierre, el próximo lunes 20 de enero. Un invernadero con nostalgia y maquetas de locomotoras y carritos que recorren una muestra de casi 200 réplicas vegetales de la famosa arquitectura de Nueva York creando un paisaje urbano en miniatura. Desde la calidez del emblemático invernadero de NYBG hasta la perfecta exhibición del bosque al aire libre, sea testigo de un mundo meticulosamente diseñado rebosante de la vivaz energía de la ciudad. Para más información, visite: https://www.nybg.org.

Cortesía: NYBG

Experiencia de Bad Bunny en Brooklyn

En celebración del nuevo álbum de Bad Bunny “Debí Tirar Más Fotos”, @amazonmusiclatin estará ofreciendo una experiencia abierta al público este sábado 18 y domingo 19 de enero a partir de la 1:30 pm hasta las 6:00 pm. La activación transformará el Caribbean Social Club ( 244 Grand St, Brooklyn) en una vívida experiencia de fotos vintage de la nueva producción del cantante boricua. La experiencia está diseñada para sumergir a los fans en un mundo de fotos divertidas que se podrán tomar con sus amigos o familiares. Los fans que tengan la aplicación de Amazon Music en su teléfono recibirán una sorpresa especial.



Tributo a Whitney Houston en el Lehman Center

El Lehman Center (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) estará presentando este domingo 19 de enero el espectáculo “The Greatest Love of All. A Tribute to Whitney Houston”, protagonizado por Belinda Davids. Este espectáculo tributo aclamado por la crítica da vida al legado musical de Whitney Houston con interpretaciones de baladas icónicas como “I Will Always Love You” y “Greatest Love of All”. Con el respaldo de una banda en vivo, coristas y bailarines coreografiados, Davids, una artista sudafricana, ofrece un impresionante homenaje a una de las voces más famosas del mundo. A las 6:00 pm. Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/tribute-to-whitney.

Foto: Lehman Center

Cierre de la exhibición de Elizabeth Catlett

El Museo de Brooklyn (200 Eastern Parkway, Brooklyn) invita a visitar la exhibición “Elizabeth Catlett: A Black Revolutionary Artist and All That It Implies”, que cerrará este domingo 19 de enero. La muestra reúne más de 150 obras entre esculturas, grabados, pinturas y objetos efímeros, destacando a un artista definitorio del siglo XX. Elizabeth Catlett, hábil escultora y grabadora, feminista devota y defensora de la justicia social durante toda su vida, estaba excepcionalmente comprometida tanto con su proceso creativo como con sus convicciones políticas. Caracterizada por líneas atrevidas y formas voluptuosas, su poderosa obra continúa hablando directamente a todos aquellos unidos en la lucha contra la pobreza, el racismo y el imperialismo. Boletos:https://secure.brooklynmuseum.org.

Foto: Brooklyn Museum

Asómbrese con el show “Mindplay”

Vinny DePonto, conocido por su talento como mentalista, acaba de estrenar en NYC “Mindplay”, un show donde los pensamientos y recuerdos del público toman un papel protagónico. Creado, interpretado y escrito por DePonto junto a?Josh Koenigsberg y dirigido por?Andrew Neisler, el espectáculo está rodeado de intriga y misterio, mientras los participantes son guiados en un viaje interactivo y sorprendente en el que su protagonista lee mentes y revela las suyas propias. Difuminando magistralmente la línea entre la ilusión y la realidad, mientras explora la naturaleza tremendamente poco confiable de la memoria, Mindplay hará que el público salga preguntándose una y otra vez “cómo lo hizo”. Desde ya hasta el 20 de abril en The Greenwich House Theater (27 Barrow St, Manhattan). Boletos:https://mindplaynyc.com.

Foto: Chris Ruggiero

Regresa la NYC Restaurant Week

Con menús fijos desde $30, $45 y $60, NYC Restaurant Week invita a los amantes de la gastronomía a explorar más de 500 restaurantes a través de los cinco condados. La semana de los restaurantes arrancará el próximo martes 21 de enero y se extenderá hasta el 9 de febrero. Los establecimientos participantes y las opciones de reserva están disponibles en nyctourism.com/restaurantweek, con filtros por vecindario, estilo de cocina y más.

Foto: Cortesía/Restaurante Eléa

NYC Broadway Week: shows al 2×1

Igualmente, del 21 de enero al 9 de febrero, los fanáticos del teatro pueden aprovechar los boletos 2×1 para 27 producciones destacadas, incluyendo Hamilton, Moulin Rouge! The Musical, Wicked, The Lion King y más, durante la NYC Broadway Week. Las reservas están disponibles en nyctourism.com/broadwayweek, con opciones para filtrar por género y accesibilidad.

Foto: Cortesía

Lolita estrena su menú de brunch tropical

El restaurante mexicano Lolita (45 west 45th Street) acaba de estrenar oficialmente su brunch de fin de semana con un interesante menú creado por el Chef Carmelo Calixto, así como una nueva selección de cócteles creativos de parte del director de bar y co-propietario, Marshall Minaya, y el bartender principal, Carlos Kennedy-Lopez. Entre los platillos a escoger destacan el Guava Sticky Bun, hecho con chocolate mexicano, caramelo de naranja y pepitas confitadas; las Macadamia Nut Pancakes, adornadas con chocolate blanco, coco tostado, bananas caramelizadas, crema de vainilla y jarabe de arce con ron de plátano; y el Jerk Chicken Hash, compuesto por un huevo estrellado, pimientos asados y camotes y frijoles negros. En cuanto a los cócteles, escoja entre el Bloody Maria, el Mixteca Cocktail, hecho con ron jamaiquino y mezcal, y el Charro Negro, que lleva tequila blanco, lima, cola mexicana y sal de Lolita. El brunch se sirve los sábados y domingos, de 11 am a 3 pm. Reserva:https://www.lolitanewyorkcity.com.

Foto: Max Flatow

Noche de tequila y conversación

Este viernes 17 de enero, entre las 6:00 y las 9:00 pm, sea parte de Cocktails & Conversation en Universal Taco, donde podrá disfrutar de tacos, música en vivo y cócteles artesanales de edición limitada hechos con tequila El Velo y Superbird. Universal Taco está ubicado en el 3229 de Broadway, en la calle 130. Se recomienda hacer reservaciones para este evento a través de Resy.

Cortesía

Baile de invierno en The Lodge at Bryant Park

Caliente el cuerpo bailando durante los eventos de “Winter Dance” que se realizarán cada miércoles hasta el 19 de febrero (excepto el 5 de febrero) en los espacios de The Lodge at Bank of America Winter Village en el Bryant Park. Aprenda nuevos movimientos de la mano de los mejores instructores de baile de la ciudad de Nueva York y luego muestre su estilo en la pista con una hora completa de baile social. Los participantes pueden traer su propia pareja, continuar bailando solos o bailar con alguien nuevo. De 6: 00 a 8:00 pm. Presentado y producido por Talia Castro Pozo. Más información: https://bryantpark.org/calendar/event/winter-dance/2025-01-22.