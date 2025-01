Pamela Noa deja en evidencia los argumentos de Aleska Génesis, sobre su reconciliación con Maripily Rivera

El 15 de enero, tanto Aleska Génesis como Maripily Rivera estuvieron participando en diferentes programas de Telemundo. La venezolana estuvo como conductora invitada en el programa “En Casa con Telemundo”, mientras que “El Huracán Boricua” visitó “Hoy Día” y “La Mesa Caliente” para promocionar el lanzamiento de su nuevo producto de adobo, condimento para alimentos.

Fue Carlos Adyan el que mencionó que Maripily y Aleska se habían reconciliado, a lo que Aleska respondió que en efecto esto había sucedido, porque ella decidió desbloquear a la boricua para darle vuelta a la página y dejar los conflictos atrás.

Se confirma el romance de Alana Lliteras y Guty Carrera con esta fotografía

Ahora bien, si bien es cierto la situación desató controversia, porque no es la primera vez que ex habitantes de La Casa de los Famosos 4 se reconcilian, nadie se esperaba este paso entre Aleska y Maripily. Sin embargo, la exposición analítica sobre los argumentos de Aleska surge en el canal de YouTube de la periodista Pamela Noa.

La boricua expone que en primer lugar Maripily admite que fue Aleska quien la contactó con un mensaje, y en este punto tanto la venezolana como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos concuerdan. Sin embargo, lo que podría ser una manipulación de la realidad surge cuando Génesis asegura que esto nació en ella cuando vio en varios medios que Maripily quería hacer las pases con ella.

Pamela Noa expone una pregunta concreta, ¿en qué medios Maripily manifestó tal deseo? En efecto, al día de hoy, no existe registro de una entrevista en la que “El Huracán Boricua” haya expuesto tal situación. Al contrario, hasta ayer Maripily no había ni mencionado el nombre de Aleska en relación a ningún argumento, razón por la cual ahora este punto de partida que Aleska agrega a la ecuación genera que muchos desconfíen no sólo de sus palabras, sino también de sus intenciones.

Escucha los argumentos de Pamela Noa aquí:

Hay quienes creen que este movimiento es algo más relacionado con el hecho de que Aleska o Clovis Nienow ingresarán a La Casa de los Famosos All-Stars y no quieren partir con una enemistad con Maripily Rivera y por consiguiente con Félix “El Más Picante” desde Puerto Rico.

