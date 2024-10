Armie Hammer vuelve al cine tras más de 3 años de ausencia 

Luego de que en días anteriores anunciara el lanzamiento de su podcast, en donde narrará cómo va “recomponiendo su vida”, el actor estadonunidese Armie Hammer anunció su regreso al cine tras más de 3 años de ausencia tras la serie de acusaciones de abuso sexual en su contra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 38 años compartió una serie de imágenes, el pasado 30 de octubre, en donde se le ve en un paraje natural con un guión sobre su próximo proyecto “Frontier Crucible”.

En la misma fotografía, se puede ver al actor de cintas como “Social Network”, “Nocturnals Animals”, entre otras, vistiendo un sombrero y pantalones vaqueros. En otra más, se le puede ver a lo lejos mientras que la luz de un atardecer oculta su rostro. Finalmente, en la tercera fotografía, se puede ver únicamente el guion de la cinta sobre una roca.

¿De qué tratará la nueva película de Armie Hammer?

Respecto a la cinta que traerá de vuelta al actor de “Call Me By Your Name”, y gracias a las imágenes del actor, todo indica que se tratará de un nuevo western, el cual tendrá como protagonista al actor Thomas Jane, “The Predator”.

La filmación de la misma iniciará el siguiente mes de noviembre y tendrá como locaciones diversos sitios naturales de Arizona como Monument Valley y Prescott.

Hasta el momento, se desconoce el papel que el artista estadounidense llevará a cabo en el proyecto. Sin embargo, y debido a su larga ausencia de la industria de Hollywood, este desarrollaría un papel secundario.

Luego del éxito conseguido en un gran número de cintas como “The Man From U.N.C.L.E”, “Death on the Nile”, “Rebecca”, “Hotel Mumbai”, entre otras, la carrera del actor cayó en picada tras la filtración de una serie de conversaciones que tuvo Hammer con una mujer en donde reveló parte de sus perturbadoras fantasías sexuales que incluía mutilaciones y canibalismo.

Tras la difusión de dichos mensajes, dos ex parejas del actor añadieron sus testimonios en donde acusaron a Armie de abuso sexual. Ante esto, el estadounidese declaró que todas las relaciones de su pasado fueron “completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias”.

Posterior a esto, declaró, en una entrevista con Air Mail, que a pesar de haber abusado emocionalmente de diversas mujeres, nunca había cometido ningún tipo de abuso o violación.

Ante la falta de acusaciones oficiales, el actor se refugió en las Islas Caimán en donde trabajó como vendedor además de someterse a tratamiento para su “recuperación”.

