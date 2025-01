Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 16 de enero

La jornada de fútbol prevista para este jueves 16 de enero está cargada con unos partidos que forman parte del calendario europeo y de la Liga MX, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Fútbol de Inglaterra

En Inglaterra finalizará la jornada 21 de la Premier League con un total de dos enfrentamientos que no generan mayor valor en la lucha por el título de campeón con los duelos protagonizados por Ipswich Town vs Brighton & Hove Albion y Manchester United vs Southampton.

Todos estos equipos están situados en mitad de tabla y lucharán exclusivamente por hacerse con la victoria para poder sumar puntos y así intentar ingresar a los puestos de clasificación europea.

Horarios:

Ipswich Town vs Brighton & Hove Albion: 14:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+ Sur, Sport 24, Peacock, fubo TV Canadá)

Manchester United vs Southampton: 15: horas en el Este de los Estados Unidos (fuboTV, nbcsports.com, USA Network, Disney+ Sur, Sport 24)

Fútbol de México

Este jueves la Liga MX inicia su segunda jornada de actividades correspondientes al torneo Clausura 2025 de la Liga MX con un muy importante partido entre las Águilas del Club América contra los Xolos de Tijuana.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine busca sumar una victoria que le permita poder soñar con su camino a la clasificación de la Liguilla y especialmente para el tetracampeonato; mientras que Tijuana espera dar la sorpresa ante los actuales monarcas del balompié azteca.

Este partido tendrá el pitazo inicial a las 21:00 horas en el Este de los Estados Unidos y se transmitirá a través de ViX.

