Inician las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico, con homenaje a rapero Vico C

San Juan – El sonido de la jubilosa música tradicional de Puerto Rico se entremezcló este jueves con la euforia de los puertorriqueños que presenciaban el desfile de inauguración de la edición 55 de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan y que homenajean la trayectoria del exponente de música rap, Luis Armando Lozada, mejor conocido como Vico C.

“El pueblo de Puerto Rico comparte el evento más importante no solo en la isla, sino en todo el Caribe, decenas de miles de personas diariamente y con asistencia récord en la apertura, sobre 74,000 personas ya a las 16:00 (20:00 GMT) de la tarde”, explicó a EFE el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, antes de realizar el tradicional corte de cinta que da inicio a la festividad.

Cabezudos, zancudos y coloridos trajes de danza típica puertorriqueña recorrieron la conocida calle San Sebastián como punto de partida de las fiestas más importantes de la isla caribeña, que se celebrarán este fin de semana y que las autoridades estiman que tengan un impacto económico superior a los $64 millones de dólares que tuvieron el año pasado.

“Me siento honrado de que me la dediquen“, afirmó Vico C, que considera este homenaje como un símbolo de “trascendencia, cariño, vejez y tiempo”.

Este año, además de elogiar la carrera profesional del rapero, las fiestas rindieron tributo a José Vega Santana, reconocido por su nombre artístico como el “‘Payaso Remi“, y a la atleta y ganadora de dos medallas olímpicas para Puerto Rico, Jasmine Camacho-Quinn.

Durante la cabalgata de comparsas, una de las canciones más repetidas fue la plena de “Café con Ron”‘ de Los Pleneros de la Cresta y Bad Bunny, un tema del nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’ del ‘Conejo Malo’.

Asimismo, se escucharon los conocidos versos de “voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando”, de la canción de plena compuesta por Gary Núñez, que es un ícono de estas fiestas.

El alcalde de San Juan resaltó que el año pasado asistieron al evento más de 712,000 personas y este año se prevé que la cifra aumente.

Como en anteriores ediciones de las fiestas, la Plaza del Quinto Centenario, Plaza de Armas, Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón contarán con escenarios para conciertos.

El evento contará con una amplia oferta musical con artistas como el Junte Loiceño, Plena Libre, Melina León, La India, Pirulo y la Tribu, Vico C, Elvis Crespo, Victoria Sanabria, Willie Rosario, Carlos Vives, Andy Montañez y Olga Tañón, entre otros.

Además, en esta edición los asistentes podrán disfrutar de un evento especial de arte con la obra “Talla entre tres”, que realizaran en directo los artesanos puertorriqueños Eric Saunders, Félix Durán y José Vargas a partir de un gran tronco de Cedro en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Sigue leyendo:

Autobús con “rooftop” promoverá a San Juan, Puerto Rico, en NY, todo el mes de diciembre

Con estatua de piña colada en Penn Station, promueven turismo a San Juan, Puerto Rico, desde Nueva York

Puerto Rico registra récord de turismo durante el primer trimestre de 2024