Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, pide perdón a los mexicanos

La película ‘Emilia Pérez’ ha generado una gran controversia en redes sociales donde han criticado fuertemente la manera en la que la cinta retrata algunos problemáticas delicadas que vive México, como las desapariciones forzadas. Tras su estreno en México, luego de una gira por otros países, el director de la cinta ofreció disculpas a los mexicanos por los planteamientos que hayan generado incomodidad entre el público.

El largometraje, protagonizado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saladaña, Selena Gomez y Adriana Paz, es dirigido por el francés Jacques Audiard.

En una entrevista para CNN En Español, Audiard respondió a los cuestionamientos sobre la manera en que hizo los planeamientos en el filme, asegurando que prefiere abordar sus obras de ina forma no realista.

“Si tengo que escoger entre la verdad y la leyenda yo prefiero escribir la leyenda. Lo que te quiero decir es que, a partir del momento en el que uno se sitúa en una forma que sería la ópera, que es la forma que traté de abordar en esta película, la ópera no es realista…”, dijo el director.

Sin embargo, el director se disculpó con los mexicanos si hay planteamientos “escandalosos” dentro de la cinta. Audiard aseguró que planteó preguntas que le parecieron interesantes, pero que es posible que esas preguntas estén erradas.

Adriana Paz, Edgar Ramirez, Selena Gomez, Jacques Audiard, Karla Sofia Gascon y Zoe Saldaña en los Golden Globes 2025. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Pero si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia les pido perdón. Yo lo que quisiera decirles es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas, el cine no aporta respuestas, el cine solamente plantea preguntas. Tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas, a mí me parecieron interesantes. Yo no quería ni quiero ser pretencioso, simplemente me parecía que hay preguntas planteadas en Emilia que creo que son preguntas universales…”, explicó.

A pesar de ser una película cuya trama se desarrolla en México, en realidad se filmó en Francia, un aspecto que también ha contribuido a las críticas negativas de la cinta. El director aseguró que hubo facilidades económicas al filmar en Francia y no en México, pero aclaró que su equipo hizo investigaciones en tierra azteca.

“Yo vine a ubicar locaciones. En aquel entonces, yo tenía toda la intención de filmar la película aquí. Toda, completa, en locaciones naturales. Pero finalmente no pude…”, explicó a la cadena de noticias. “Hubo más facilidades financieras en Francia. Pero la directora artística vino aquí a México a hacer investigaciones. Encontró muchísimos elementos. Incluso vinimos aquí en México, hicimos ensayos, etc…”, dijo.

A pesar de los detractores y las fuertes críticas, especificamente proveniente de Latinoamérica, ‘Emilia Pérez’ figura como una de las favoritas de la temporada de premios. La cinta se llevó cuatro galardones en los Golden Globes 2024 y es la segunda película más nominada de los premios BAFTA 2025.

