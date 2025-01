Vecinos de “la Roosevelt” piden que continúen planes para mejorar el área con más inversión y menos criminalización

La famosa avenida Roosevelt, columna vertebral del condado de Queens, fue objeto de una operación de 90 días con la que autoridades neoyorquinas buscaban “limpiarla” del desorden y basuras, dos de las principales quejas de los vecinos. También de actividades delictivas, presencia de trabajadoras sexuales, y una venta ambulante que impedía la movilidad de peatones en aceras y calles.

Y aunque buena parte de quienes viven en los vecindarios por los que pasa la avenida, que termina en Flushing, y aquellos que transitan a menudo por el lugar, como Milady Contreras, aseguran que “el cambio es notorio”, porque entre otras cosas, “ya se puede caminar” y “no se ven tantas prostitutas ofreciendo masajes” ni “vendedores haciendo desorden y llenando las aceras”, también advierten que todavía falta mucho más por hacer.

Y es que con la culminación de los operativos de limpieza impulsados por la Administración del Alcalde, Eric Adams, en los que, entre otras cosas, se impusieron más de 11,000 multas, incluidas más de 3,500 por delitos de calidad de vida, entre ellos a vendedores ambulantes, y se realizaron 172 inspecciones de edificios, el llamado al unísono es que continúen las labores para recuperar a la “Roosevelt”.

Algunos como Contreras, piden que se intensifiquen los operativos y se aumenten los recursos con mayor presencial policial para que la populosa avenida cambie de rostro, pero otros, como la trabajadora ambulante Lola María, exigen que se implemente un plan “más humano”, que no solo limpie de basuras o delincuentes las calles sino que no criminalice más a quienes tratan de ganarse la vida vendiendo us mercancías en las calles.

“Estos 90 días de limpieza fueron muy duros y ojalá se acabe la persecución que tuvieron contra mi y muchos compañeros, no solo poniéndonos multas sino incluso agarrándonos a la fuerza A mi me jalaron. Yo vine aquí a luchar con mi trabajo y espero que se acabe la persecución de los policías”, comentó la mexicana, en una conferencia de prensa en la esquina de la calle 74 con Avenida Roosevelt. “Yo no soy delincuente. Mi único pecado es querer trabajar”.

La senadora estatal Jessica Ramos, quien busca ser alcaldesa de la Gran Manzana, se sumó a ese llamado y urgió a la administración Adams que presente un plan completo para ayudar a mejorar el panorama de la Roosevelt, no con mayor presencia policial y “persecución” a los vendedores, de quienes dijo han sido usados como “chivos expiatorios”, sino con inversiones. Urgen la creación de un centro comunitario, la ampliación de los servicios de saneamiento, las inversiones en el desarrollo de la fuerza laboral y reformas de la venta ambulante.

La senadora Jessica Ramos anunció que buscará que Albany apruebe más recursos. Foto Edwin Martínez

La política de Jackson Heights criticó que la administración local no tenga un programa completo de apoyo para quienes viven alrededor de la arteria vial de Queens y que se pretenda señalar a los recién llegados como causantes de algo que nunca existió en esa parte de la ciudad.

“Quienes hemos vivido aquí la vida entera sabemos que los retos con los nuevos inmigrantes no son algo nuevo, como se quiere decir. En los 80′ y los 90′, cuando hubo otras olas de migrantes, tuvimos que hacerle frente a los retos”, dijo la Senadora. “Durante 90 días vimos que aumentó la persecución. Vemos un aumento de mujeres arrestadas, lo que es preocupante. Todos queremos que haya menos basuras y que sea un sitio más seguro, pero no podemos poner a chivos expiatorios. Por eso pedimos un plan de larga duración con servicios y recursos y no que se nos ignore solo porque la Roosevelt es una avenida de inmigrantes”

Ramos mencionó además, que aunque la mayor responsabilidad sobre el futuro de la avenida recae sobre el trabajo municipal, desde la Legislatura estatal promoverá que en el próximo presupuesto se destinen más recursos para mejorar la estación de la calle 74, como parte del plan capital de la MTA. “Esta es una de las primeras estaciones que los turistas ven cuando llegan a Nueva York. es la entrada a la ciudad y queremos que se mejore”.

Krystle Jiménez, directora de la escuela pública 19, de Queens, reconoció el progreso que se ve en la Avenida “Roosevelt” tras la operación de “limpieza”, pero pidió que se busque un balance que pueda dar opciones a vendedores ambulantes y que se invierta más en planes inmediatos.

“Uno nota que al menos ya se puede caminar y que el desorden está mejorando, pues afuera de mi escuela, donde hay unos 1,500 niños, veíamos botellas y basuras a diario, y eso ha mejorado”, dijo la educadora. “Quiero que continúen las labores pero también que se trate de buscar un plan como crear un mercado de pulgas o un sitio donde los vendedores que solían trabajar en la Roosevelt puedan ser reacomodados para ganarse la vida”.

Krystle Jiménez, directora de la escuela pública 19, de Queens. Foto Edwin Martínez.

Kayla Mamelak Altus, vocera de la Administración Adams, aseguró que aunque la operación de 90 días terminó, las autoridades continuarán haciendo presencia y adelantando labores en la famosa avenida, persiguiendo los delitos contra la calidad de vida, porque la Ciudad cree que la seguridad pública y la justicia son el requisito previo para la prosperidad

“Las comunidades a lo largo de la avenida Roosevelt han luchado durante mucho tiempo con problemas de seguridad pública y calidad de vida, incluidos vendedores ambulantes y carritos de comida sin licencia, robos minoristas, personas sin hogar y prostitución y burdeles ilegales. En respuesta a las comunidades preocupadas, el alcalde Adams hizo que abordar los problemas a lo largo de Roosevelt fuera una prioridad e inició una respuesta dirigida de múltiples frentes que involucró a más de una docena de agencias de la ciudad”, dijo la funcionaria.

“Además de cerrar una docena de sex shops y burdeles ilegales con condiciones inhumanas a través de la ‘Operación Restaurar la Roosevelt’, hemos emitido más de 11,000 multas por violaciones de códigos de salud, saneamiento, incendios, construcción y otros; realizamos una amplia divulgación a más de 180 negocios en el área; e involucramos a más de 220 personas sin hogar, ayudando a muchos de nuestros conciudadanos neoyorquinos a salir de las calles y a refugiarse”, agregó la vocera municipal.

Piden seguir con planes para mejorar la Roosevelt, pero sin criminalización. Foto Edwin Martinez.

“Este trabajo está mejorando notablemente la vida en el vecindario, tanto que los grupos comunitarios nos han pedido públicamente que ampliemos la operación, al mismo tiempo que ofrecemos servicios vitales a las poblaciones vulnerables con la esperanza de mejorar sus vidas”, mencionó la portavoz. “Aunque los 90 días hayan llegado a su fin, seguimos comprometidos a asegurarnos de que estos problemas de delincuencia y calidad de vida sigan mejorando”.