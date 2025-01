A Romina Marcos le gustaría experimentar la maternidad con su novia

Romina Marcos compartió aspectos profundos de su vida personal y sus planes futuros relacionados con la maternidad. Además, reveló que se encuentra en un proceso de sanación emocional, donde ha aprendido a soltar las expectativas que ha tenido de los demás, proceso que no solo refleja un crecimiento significativo, sino que también subraya la importancia de establecer una identidad propia.

Uno de los temas más destacados de la entrevista fue la discusión sobre maternidad que Romina y su pareja, Laura Salazar, han comenzado a explorar. A pesar de que en el pasado Marcos había descartado la idea de ser madre, ahora todo cambió. La novia de la influencer, ha expresado su interés en experimentar el embarazo, lo que ha llevado a la pareja a considerar la formación de una familia.

“Siempre había dicho que no, pero con Laura estoy diciendo que sí a todo lo que antes decía que no. Ella (Laura) quiere saber qué se siente, qué pasa con su cuerpo. Lo hemos platicado y si en el futuro sentimos que es el momento, lo haremos“, dijo en el programa De Primera Mano.

“Sería cuando la relación esté mucho más avanzada, cuando tengamos una casa y la estabilidad que las dos queremos. Tenemos muchos sueños que cumplir juntas antes de dar ese paso”, agregó durante la conversación.

A pesar de la emoción que conlleva la idea de ser madre, Romina no ha podido evitar compartir sus inquietudes sobre su capacidad para quedar embarazada. Este tipo de dudas es común en muchas personas que consideran la maternidad, y es importante reconocer la carga emocional que puede acarrear.

“He llegado a pensar que tal vez quien se embarace sea Laura, porque siento que soy estéril. Muchas veces pude quedar embarazada y no ocurrió. Siempre me cuidé, pero cuando mis parejas eran formales, no me preocupaba tanto y nunca pasó”, dijo.

Antes de finalizar con la entrevista, Marcos expresó que no desea que todo ocurra de inmediato: “No tengo esa necesidad maternal de cuidar o ser mamá. Mi propósito en la vida es otro, quiero ayudar desde otros lugares”.

Sigue leyendo:

· Emilio Osorio opinó de la relación de Romina Marcos con una mujer

· Exnovio de Romina Marcos opinó sobre su noviazgo con una mujer

· Romina Marcos dice que es homosexual y muestra a su novia