Presidente de Asociación de Policías de Puerto Rico defiende a agentes que intervinieron con turista de Missouri antes de fuego en negocios

Nueva York – El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José Taboada de Jesús, defendió el proceder de los agentes adscritos al cuartel de Cabo Rojo que intervinieron con la turista acusada de incendiar negocios en ese municipio bajo el argumento de que los oficiales están de manos atadas por la reforma federal en ese cuerpo y el hecho de que no se presentó formalmente una querella contra la sospechosa.

“El protocolo que utilizó la policía municipal de Cabo Rojo es el protocolo existente. De inmediato, no se pudo presentar un caso contra la turista; sí, se identificó. Entonces se siguió el curso de una investigación ordinaria que por ella vivir en el estado de Missouri, pues se complica la cosa”, planteó en entrevista con El Diario, el líder de los uniformados.

El portavoz argumentó que los oficiales en el territorio están “esposados” por las imposiciones relacionadas con la Reforma Policial.

“Tanto la Policía de Puerto Rico como los cuerpos de policías municipales; la policía estatal, como tal, tú sabes que está bajo una reforma del Departamento de Justicia del gobierno federal, y eso básicamente ha esposado, prácticamente, las manos de los miembros de la Policía en cuanto a poder ellos desempeñarse, y así como ese germen de temor, de preocupación de los miembros de la Fuerza, así también lo tienen los miembros de las policías municipales”, expuso.

La Reforma Policial es un acuerdo firmado entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades en Puerto Rico con el fin de adiestrar a los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en mejores prácticas policiacas para atajar el problema de exceso de fuerza. La reforma también busca asegurar la protección de los derechos civiles y fortalecer las relaciones con las comunidades.

A continuación parte de la entrevista a Taboada:

El Diario: “Lo que están planteando los comerciantes es que ni siquiera se le pidió información a la turista (sobre su identidad) que estaba alterando la paz allí… ¿Usted tiene una información diferente a esa?”

Taboada de Jesús: “No, la información que nosotros tenemos es básicamente la información general de que hubo ese incidente en ese pueblo del área oeste, de que la Policía intervino a prima fase; pero al no haber un señalamiento de una persona en particular, que fue la que creó el incendio, pues obviamente hay que profundizar en la investigación, y yo creo que es lógico. O sea, ya los hechos están consumados. Vamos a realizar entonces un procedimiento a tono con la ley y los reglamentos de manera que no se estropee en el camino por querer avanzar una investigación que eventualmente tiene que tener un resultado”

El Diario: “Si llaman a la Policía dos veces (a una escena como esta) en la que hay una turista revoltosa haciendo escándalo y supuestamente agrediendo, ¿qué es lo que tienen que hacer o hasta qué punto puede intervenir (la Policía)”

Taboada de Jesús: “Si está desordenando, y hay una persona que entiende que ese desorden le causa una alteración a su paz y tranquilidad, la persona habla con el Policía y le dice que la persona está desordenando aquí, está hablando palabras soeces, nos está inquietando la tranquilidad y la paz, y que quiere figurar como querellante para acusarla, y ya ahí, automáticamente, el Policía tiene que arrestarla y conducirla al cuartel, porque ya hay un querellante que identificó a una persona que había cometido un delito, máximo le alteró la paz a esa persona. Entonces ya ahí hay motivos fundados para que el policía intervenga y el policía arreste. Una vez arreste, la lleva al cuartel y allá continúe el procedimiento”.

El Diario: “¿Usted entiende que los policías municipales fueron muy permisivos en este caso?, porque incluso han trascendido videos en los que se ve a uno de los oficiales riéndose ante la actitud de la turista. ¿Deben ser los oficiales más contundentes en casos de este tipo?”

Taboada de Jesús: “Si el policía es contundente y se entiende que se le pone la mano, es un problema. Y si el policía actúa un poco tácito en su intervención, también es otro problema. De manera que estar en ese momento dado, en esas circunstancias, en esa adrenalina, el que está allí es el que sabe lo que está pasando”

El Diario: “Para yo estar bien clara, ustedes entonces respaldan como procedió la policía municipal en este caso…¿Hicieron lo que tenían que hacer o se pudo haber hecho mejor?”

Taboada de Jesús: “Te expliqué lo de la Reforma Policial y el problema que tienen los policías, de las intervenciones cuándo no hay un querellante que diga específicamente, ‘este fue el que cometíó el delito’, pues hay unas circunstancias que varían. ¿Qué pudo haber sido un poquito más fuerte la Policía?, lo pudo haber sido; pero entonces también tenemos el dilema del exceso de fuerza. Y si la Policía es laxa, como se dice que fue allí, pues también le atribuyen un grado de negligencia. Es una situación un poquito difícil. Lo importante de todo esto es que la investigación ya está en carrera, está en camino…”

Taboada de Jesús recomendó que, en vista de que “últimamente” se están reportando más casos de turistas problemáticos particularmente procedentes de Estados Unidos, los encargados de negocios con alta concentración de extranjeros inviertan en seguridad privada como medida adicional para mantener el orden.

“Primero, los negocios tienen que invertir en seguridad, en seguridad privada. Y, segundo, mi consejo para estas áreas en las que hay muchos negocios es que tienen la obligación de reunirse con las autoridades para que los orienten sobre el protocolo existente para casos de esta naturaleza. Una vez en la propia comunidad se corre la voz que los comerciantes se están reuniendo con la Policía o la policía municipal, esto crea un ambiente persuasivo de que hay que respetar y hay que hacer las cosas bien. Pero, fíjate, son turistas que vienen de Estados Unidos; que yo sepa los últimos incidentes han sido de turistas americanos o que viven en EE.UU., no puertorriqueños que viven allá. Tiene que haber una comunicación y colaboración entre las partes de manera que se pueda garantizar paz y tranquilidad a los parroquianos que visitan estos establecimientos”, argumentó.

Los comerciantes y el personal de los negocios afectados en playa El Combate por el fuego reportado en la madrugada del 2 de enero insisten en que los agentes ni siquiera le tomaron los datos a la mujer que estaba, no solo exigiendo que le sirvieran más tragos, sino empujando a empleados y clientes.

La información que maneja la Fiscalía Federal sobre el caso contra Danielle Bertothy, natural de Missouri, apunta a que, a eso de las 8:30 p.m., del 1 de enero, Bertothy arribó, ya borracha, al Bar Marea y ordenó varias bebidas. Pero cuando empezó a comportarse de manera agresiva, los encargados le pidieron que se fuera, a lo que se negó.

En ese momento, se alertó a oficiales de la policía municipal que llegaron al lugar y escoltaron a la mujer hasta el Airbnb en el que se estaba hospedando. Sin embargo, esta regresó al negocio 20 minutos después.

“Esta vez, la acusada actuó de forma más agresiva, por lo que se volvió a llamar a la Policía. Finalmente, se marchó sola”, lee una moción del caso presentada por la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

El argumento del propietario y los inquilinos de los negocios es que si los oficiales le hubieran tomado los datos a Bertothy o trasladado al cuartel, tal vez se podía haber evitado el fuego que afectó a ese negocio, así como a Luichy’s Seaside Hotel, Marinera Restaurant y Artesanías Juavia, ubicados en la carretera PR-3301.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, anunció una pesquisa exhaustiva sobre el manejo del caso a nivel municipal, y suspendió a uno de los agentes involucrados.

Turista acude a primera audiencia en Missouri tras ser arrestada

Este viernes, Bertothy compareció a su primera audiencia en el Tribunal para el Distrito Este de Missouri ante la jueza Noelle C. Collins tras ser acusada el día antes de incendio provocado.

La audiencia para determinar si se le concederá fianza o no está pautada para el próximo 22 de enero.

La mujer se enfrenta entre 5 y 20 años de prisión de resultar convicta.

Por otro lado, ayer, Alisha Lebrón Estéves fue acusada de agredir a una mesera en el restaurante Capriccio Trattoria en Rincón, también en el oeste de la isla.

El 3 de enero, Lebrón Ayala habría agredido en el rostro a la trabajadora con las manos y su celular porque estaba molesta por el tiempo de espera de su orden.

Videos del incidente también fueron publicados en redes sociales. A la víctima le tuvieron que tomar puntos de sutura.

El juez Rolando J. Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla le fijó una fianza de $5,000. Tas prestar la misma, Lebrón Esteves salió en libertad hasta la audiencia preliminar pautada para el 28 de enero.

El origen específico de la sospechosa se desconoce, toda vez que, aunque reportes iniciales indican que es una turista, la ficha de arresto de la Policía la ubica residiendo en Aguadilla, Puerto Rico.

En otro caso, registrado en Quebradillas, al norte de la isla, videos muestran a una turista procedente del estado de Carolina del Sur atacando verbalmente a empleados del Hotel Guajataca.

Christa Marie Watts Mery, de 42 años, estaba hospedando en el lugar desde septiembre del 2024, pero dejó de pagar por su estadía.

El lunes pasado, la mujer comenzó a alborotar en el vestíbulo cuando le notificaron que tenía que abandonar la hospedería.

Agentes diligenciaron una orden de un juez en Arecibo para que la mujer recibiera tratamiento de salud mental compulsorio al amparo de la Ley 408 de Puerto Rico.

“Esta turista se encuentra en el hotel desde septiembre pasado. Estaba pagando, pero aparentemente la tarjeta se quedó sin dinero. Se le pidió que se vaya y por eso inició el problema de ayer”, dijo el comandante Rafael Asencio Terrón a El Nuevo Día.

