Concejal de Missouri sobre caso de turista sospechosa de incendiar negocios en Puerto Rico: he recibido mensajes agredeciéndome por levantar la voz

Nueva York – Daniela Velázquez, la concejala de origen boricua de St. Louis, Missouri, reveló a El Diario que decidió contactar a los empleadores de la turista sospechosa de incendiar cuatro negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, poco después de Año Nuevo, ante la indignación que provocó la noticia entre miembros de la diáspora y otros sectores.

En entrevista con este rotativo, la funcionaria, que se describe como “Missourican”, declaró que poco después de que imágenes de la supuesta pirómana se popularizaran por redes sociales, comenzó a recibir mensajes de boricuas dentro y fuera del estado, así como de personas de otras nacionalidades preguntándole si podía intervenir de alguna manera.

“Yo tengo mis pequeños chats, y los puertorriqueños en la diáspora (en general) estaban discutiéndolo…”, confirmó Velázquez.

Velázquez, la primera latina y boricua en la Junta de Concejales de la Sexta División en St. Louis, añadió que incluso se comunicó directamente con encargados de la agencia HLK, con sede en la ciudad.

Posteriormente, la oficial envió una carta que hizo pública en la que los emplazó a tomar acciones disciplinarias contra la mujer en vista de la gravedad de los señalamientos.

A raíz de la misiva, divulgada el pasado sábado, los encargados de la compañía de publicidad suspendieron de la posición a la fémina hasta contar con mayor información sobre los hechos y el rumbo del caso.

De paso, la concejala, quien ha sido una figura vocal en la diáspora en contra de leyes como la 22 que promueven la relocalización de extranjeros inversionistas a la isla bajo exenciones de impuestos, pidió claridad a las autoridades, tanto estatales y federales, sobre el curso que ha tomado la investigación en vista de la percepción general de que no se ha actuado con urgencia en el caso.

Hasta temprano la tarde de este viernes, la sospechosa no había sido arrestada, a pesar de que oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) allanaron su residencia en St.Peters el martes.

El Diario se comunicó con la oficina en Miami, Florida, de la ATF, que atiende las solicitudes de información relacionadas con Puerto Rico, para pedir datos sobre el alcance de la intervención de la agencia en la pesquisa que encabezan las autoridades en la isla, pero aún no hemos recibido respuesta.

Al menos cuatro negocios en el sector El Combate, en la carretera PR-3301, resultaron afectados por el incendio, alegadamente, provocado por Danielle Bertothy, el pasado 2 de enero, luego de que, borracha, se negara a abandonar el Bar Marea.

El fuego impactó ese establecimiento, así como Marinera Restaurant, Artesanías Juavia y Luichy’s Seaside Hotel.

La fémina es presuntamente la que aparece en videos que circulan en redes discutiendo con personal y clientes en el referido bar, y, posteriormente, cargando un galón de gasolina por la zona.

A continuación la entrevista que El Diario le realizó a Velázquez (la transcripción ha sido levemente editada para garantizar mayor claridad):

El Diario: “¿Por qué usted decidió enviar esa carta a la agencia de publicidad?”

Velázquez: “Yo me estaba preparando para salir esa noche. Yo iba encontrarme con algunos amigos puertorriqueños, y, durante el día, yo creo que muchos de nosotros en la diáspora, vimos todo por redes sociales. Mi teléfono estaba explotando en llamadas; ‘tú sabes que esta persona está en Missouri’; ‘tú sabes que esta persona está en St. Louis’. Luego yo lo pensé por un minuto, y, por supuesto, yo estaba realmente indignada…el fragante desprecio a nuestra cultura, nuestra gente, especialmente en la época festiva. Yo quería saber si ella trabajaba en la ciudad de St. Louis. Yo quería asegurarme que sus empleadores supieran y que la gente supiera aquí que ella regresó, porque yo me di cuenta de que los medios realmente no le habían dado seguimiento. Así que yo quería asegurarme de decir algo”

El Diario: “O sea que los puertorriqueños en Missouri estaban hablando del asunto”

Velázquez: “Sí, ellos lo estaban haciendo. Yo tengo mis pequeños chats, y los puertorriqueños en la diáspora (en general) estaban discutiéndolo…Hay un chico que conozco de trabajo de abogacía en Washington D.C. que es profesor en el estado de Washington que yo creo que estaba de vacaciones en Colombia y me envió un mensaje que qué estaba pasando…Y tengo otro amigo que vive aquí que me envío casi el mismo mensaje. Yo estaba pasmada, pero dije, ‘ok, bueno, déjame hacer algo; déjame al menos tratar de hacer algo’”

El Diario: “¿Cómo encontró la información sobre esta mujer (la turista sospechosa) y sus empleadores?”

Velázquez: “En Internet. Yo fui reportera antes de ser elegida (como concejala). Esa fue mi primera carrera. Así que yo miré las diferentes publicaciones…vi que su perfil había sido removido; vi diferentes cosas. Cuando yo contacté a su empleador…antes de publicar a su empleador, yo le envié un correo electrónico a el CEO y al equipo a cargo”

El Diario: “Pero parece ser que en Puerto Rico las autoridades no quieren identificar por nombre a esta mujer, ¿por qué usted cree?”

Velázquez: “Lo único que puedo decir es que, no habiendo cargos oficiales o una persona de interés oficial, hace más difícil pasar la información acá, porque yo tengo reporteros en St. Louis y yo les pasé la carta, y les dije, ‘oye, estoy enviando esto; hay una historia ocurriendo; ustedes deben saberlo’, y como no habían cargos oficiales, ‘no podemos publicar nada realmente’…”

Velázquez: “Esto creó más complicaciones y más molestia en Puerto Rico, aquí en St. Louis. Yo recibí varios mensajes, (que leían) ‘nosotros no somos así’, ‘esta persona no nos representa’. La gente en St. Louis se estaba preguntando por qué las autoridades no estaban haciendo nada…En la democracia, tenemos que seguir el proceso legal y las personas son inocentes hasta que le prueben lo contrario y tienes que tener cargos. Así que no identificarla oficialmente yo creo que ha creado más confusión y más coraje, en mi opinión. De nuevo, yo oficialmente no puedo decir por qué, pero puedes ver las emociones creciendo”

El Diario: “Parece ser que la gente no entiende por qué no la han detenido, aunque incluso circulan videos en redes sociales de agentes del ATF en su residencia”

Velázquez: “La orden de allanamiento se ejecutó el martes y que la ATF se hiciera cargo del caso. Pero lo que entiendo es que alegado crimen ocurrió en Puerto Rico. Tiene que ser un crimen federal (para que se presenten cargos federales); los cargos tienen que ser donde se originó el crimen…Las autoridades de St. Louis están limitadas porque no es su jurisdicción”

El Diario: “Si las autoridades federales no tienen jurisdicción (para presentar cargos en este caso), ¿en qué sentido podría estar contribuyendo la ATF con la pesquisa por la información que usted maneja?

Velázquez: “No estoy segura que ese sea el caso. Yo hablaría con la ATF. Yo estoy en el medio aquí. Me parece a mí que las autoridades en Puerto Rico, ya sean estatales o federales, continúan investigando y buscando para presentar cargos. Yo no pienso que eso no pase, porque aún no esté pasando… Hay intención de presentar y la razón por la que las autoridades federales están involucradas, yo asumo que es porque podrían haber cargos federales o una combinación de cargos estatales y federales…Así que yo no creo que no haya intención, sino que desde una percepción óptica, la gente está molesta porque piensan que no se ha tomado acción sobre algo que a todos nos parece obvio”

El Diario: “¿Usted coincide con esa percepción o no?”

Velázquez: “Sí, pero no sé las circunstancias del caso, porque no soy la investigadora…Pero yo tengo sentido común y parece ser que tienes una persona, tienes nombres, muchos videos, tú sabes, y la gente está enojada. Yo creo que ambas hemos leído los comentarios y una buena coincidencia que Bad Bunny lanzara su álbum al mismo tiempo. Hay un contexto donde todo esto encaja. Y el contexto es la gentrificación, la crisis económica, y el contexto es que la gente está siendo forzada, y el contexto es si Puerto Rico está existiendo como era, y si puede existir y que exista como todos lo pensamos, ahora y en 10, 20 años. Y yo pienso que eso es lo que la gente está sintiendo en este momento y la percepción de la inacción existe y no veo cómo pueda estar separado”

Velázquez: “Especialmente en medio de la temporada navideña que es el momento en que muchos de nosotros regresamos; ese es el tiempo que muchos de nosotros compartimos. Yo creo que eso es sagrado para la cultura y que alguien llegue a quemar (negocios) y se salga con la suya y luego la inacción. Yo creo que encapsula la molestia, el miedo, tal vez la falta de poder que la gente siente, y tal vez el doble estándar o la ciudadanía de segunda clase que la gente percibe…Lo que yo siento, escucho y veo, también me parece a mí que es parte de la indignación”

El Diario: “Usted habla de doble estándares, y le quiero preguntar sobre el debate en redes sociales donde he visto varias publicaciones en las que se compara el caso de la mujer que protestó en la iglesia en la que se encontraba la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González poco antes de que juramentara al cargo y el caso de la turista. La gente está cuestionando que la Policía de Puerto Rico actuó más rápidamente contra la puertorriqueña que contra la turista. ¿Qué usted piensa de ese análisis?, ¿cree que es una comparación justa o no considerando las circunstancias de los casos?”

Velázquez: “Yo creo que estamos en un momento en que nuestra gente se siente vulnerable. Yo pienso que a eso es lo que apunta…Por un lado, una boricua siendo castigada, y por el otro, tienes instancias de dos turistas, una en Cabo Rojo y otra Rincón en el mismo periodo de tiempo y dos tratamientos diferentes, dos por uno…Y hay una reacción. Yo he recibido mensajes de gente diciendo, ‘gracias por levantar la voz’, de todas partes en Missouri, de la isla, Iowa, Tennessee, Florida. Yo creo que recibí un mensaje de St. Paul, Minnesota, esta mañana (jueves); Madison, Wisconsin. Yo pienso que mucha gente solo quiere sentirse escuchada y en este momento con esa comparación. Ellos no se sienten escuchados y esa es la razón”

El Diario: “¿Cómo evalúa usted la labor de la Policía en Puerto Rico? Ellos (agentes municipales) alegaron que no intervinieron inmediatamente con la mujer a pesar de que los alertaron en al menos dos ocasiones, debido a problemas en el sistema por los cortes de electricidad. ¿Esa es una razón válida para usted?”

Velázquez: “Como no tengo los detalles del caso, es difícil comentar más oficialmente. Leí que uno de los oficiales fue suspendido…Por lo que recopilado volvemos de nuevo al doble estándar, y yo creo que vemos esto en muchos lugares que dependen del turismo, y de nuevo, creo que es ese contexto que menciona Bad Bunny, y esa conversación sobre gentrificación…e incluso creo que leí que el alcalde mencionó que un pueblo que valora el turismo va a querer que el turismo continúe. Sin embargo, los turistas deben respetar; pero, ¿qué se hace cuando no respetan? La primera respuesta es que el peso inicial es para el turista, en la persona que actúa así; ellos actúan mal, cometen un crimen; eso no debe pasar. Yo creo que lo que la gente ahora está diciendo es de qué manera podemos seguir teniendo turismo y encontrar la manera, el balance, donde nosotros los locales podamos, sin miedo, ser respetados, y que se respeten las leyes y beneficiarnos del turismo. Yo creo que, solo con observar, es lo que están pidiendo…Yo creo que la gente solamente quiere poder tener calidad de vida, no ser amenazados; ser respetados, y yo creo que quieren que sus instituciones puedan defenderlos”

