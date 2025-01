TikTok, el fenómeno global chino que se enfrenta a posible cierre en EE.UU.

La plataforma TikTok enfrenta este domingo su posible cierre en Estados Unidos, donde, tras su meteórico ascenso, ha sido acusada de estar controlada por las autoridades de Pekín, algo negado por su compañía matriz, la china ByteDance.

Si nada lo remedia, TikTok pondrá fin a sus operaciones en el país norteamericano, como confirmó este viernes ante la falta de garantías, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinase por respaldar la ley que vetaría la plataforma si esta no se separa de ByteDance antes del 19 de enero.

Incertidumbre antes del día clave

En las últimas horas, el presidente saliente, Joe Biden, ha decidido dejar en manos de su sucesor, el republicano Donald Trump, la implementación del veto a TikTok.

Biden ha indicado que, dado el calendario, la responsabilidad de aplicar la ley recae sobre la próxima Administración.

Trump, que accederá al cargo este lunes, ha expresado que tomará una decisión sobre el futuro de TikTok “en un futuro no muy lejano”.

Cambio de opinión de Trump

El presidente electo, que intentó vetar TikTok en su primer mandato, pidió que se paralizase la prohibición, tras prometer en campaña que “salvaría TikTok”, que tiene “un lugar en su corazón”, declaró tras el supuesto papel desempeñado por la ‘app’ al atraer el voto de los jóvenes para su victoria electoral.

De hecho, según medios chinos y estadounidenses, Trump invitó al consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, a asistir a su toma de posesión.

Shou, agradeció este viernes públicamente a Trump su compromiso para mantener la red social en Estados Unidos, destacando que el magnate republicano “realmente entiende la plataforma” y ha utilizado TikTok para expresar sus propias ideas.

‘Refugiados’ de TikTok

Esta semana, el ‘Instagram chino’ Xiaohongshu se situó entre las aplicaciones más descargadas por los usuarios en Estados Unidos ante el cierre de TikTok.

Los medios chinos han dado gran cobertura al fenómeno de la llegada de los llamados ‘refugiados de TikTok’, y a mensajes de algunos de ellos que afirman sentirse indignados por el veto de TikTok y señalan que eligieron Xiaohongshu por haber escuchado que era similar a TikTok, que ha llegado a contar con 150 millones de usuarios en la nación norteamericana.

Origen chino

ByteDance, entonces conocida como Jinritoutiao, lanzó Douyin, la aplicación china original de TikTok, en 2016.

Diseñada para un competitivo mercado nacional de aplicaciones de vídeos cortos, Douyin se diferenciaba por la integración de música, efectos especiales y un sofisticado ‘feed’ personalizado.

Internacionalización y expansión

Tras un éxito arrollador en China, ByteDance se expandió rápidamente: en 2017, creó una versión global de Douyin, a la que llamó TikTok, y empezó su expansión con la adquisición de Musical.ly, una plataforma de videos musicales popular entre jóvenes estadounidenses.

Así, TikTok accedió a una base de usuarios establecida y ganó tracción en mercados clave como Norteamérica y Europa. En el primer trimestre de 2018, fue la más descargada en la App Store a nivel mundial.

Quebraderos de cabeza geopolíticos

Desde su expansión global, TikTok ha sido un fenómeno sin precedentes para una aplicación china, superando a gigantes como Facebook e Instagram en velocidad de crecimiento.

Sin embargo, su éxito y su identidad como primera red social de origen chino exitosa internacionalmente la hicieron enfrentarse pronto a desafíos geopolíticos: en 2020, la India prohibió TikTok tras conflictos fronterizos con China, perdiendo así su mayor mercado en ese momento.

Punto de inflexión

En 2020, cuando millones de personas se hallaban confinadas por la pandemia y se sentían “atraídas por sus teléfonos móviles más que nunca”, la ‘app’ explotó en popularidad, según Sensor Tower.

Sus descargas globales aumentaron de 200 millones en el último trimestre de 2019 a más de 300 millones a comienzos de 2020, un récord en un trimestre para cualquier aplicación.

Polémico algoritmo

El algoritmo de TikTok, que optimiza el contenido según el tiempo de visualización, es un elemento clave del éxito de TikTok, pero también uno de sus quebraderos de cabeza por las críticas sobre su opacidad y por las acusaciones de que censura contenido contrario al Gobierno chino.

Tras presiones de Washington y Bruselas, la compañía decidió almacenar los datos de sus usuarios estadounidenses y comunitarios fuera de China, aunque persisten dudas sobre si los empleados de ByteDance en China siguen teniendo acceso a ellos.

La empresa niega las acusaciones

Shou Zi Chew aseguró en 2023: “ByteDance no está bajo control del Gobierno chino. No he visto pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos”.

ByteDance, liderada por Zhang Yiming, hombre más rico de China en 2024, ha negado repetidamente compartir información de sus usuarios con las autoridades chinas.

Sin embargo, Pekín tiene una ‘acción de oro’ en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión. TikTok defiende que esa situación solo afecta a ByteDance en China, pero no en sus negocios en el extranjero.

Dos aplicaciones independientes

Al igual que servicios como Google, Facebook o X, TikTok está bloqueado en China, donde ByteDance opera Douyin, la aplicación original de TikTok y que es completamente independiente de su versión internacional.

Douyin, con unos 750 millones de usuarios en China, está sujeta a la censura de los reguladores chinos, que obligan a suprimir concienzudamente contenido considerado delicado por las autoridades.

