Vucetich confirma llegada de Samir Caetano al Mazatlán FC

El director técnico del Mazatlán FC, Víctor Manuel Vucetich, ha decidido acabar finalmente con los rumores que envuelven al club y confirmó que están concretando la llegada del jugador Samir Caetano a las filas del club para este torneo Clausura 2025 de la Liga MX; esto quiere decir que saldrá de los Tigres de la UANL en los próximos días a su nuevo equipo.

Estas declaraciones las realizó el estratega de Mazatlán durante una conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 que sufrieron justamente ante el cuadro universitario en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura.

“Estamos buscando un atacante, en esa búsqueda. De la llegada de Samir, es un gran jugador, no sé qué habrá pasado, por qué está en esta situación, pero nos ayudará muchísimo, tiene un gran nivel y será un gran aporte en el sector defensivo. Se complementará con Merolla y Facundo Almada. Estamos esperando la recuperación con Benedetti, que tiene una molestia muscular”, expresó.

Samir Caetano llegó a los Cañoneros en calidad de préstamo por una temporada con opción a compra si logra convencer al equipo de ser valioso para su correcto andar, por lo que espera poder ser de gran utilidad en las bandas ofensivas de la institución para poder ganarse la titularidad y así ver la mayor cantidad de minutos posibles.

“En el caso concreto de él, se ha venido dialogando con Toluca, no sé qué ha pasado a nivel directivo. No se ha logrado que venga y el tiempo a lo mejor lo podrá definir, si podrá llegar o no. Necesitamos de la gente ofensiva. Hoy tuvimos dos lesionados y las ausencias de Selección, somos un equipo flaco y todavía se prestan dos jugadores a Selección”, enfatizó.

Crítica al VAR

Durante la conferencia de prensa Vucetich también aprovechó la oportunidad para mostrar su rechazo al arbitraje realizado por Óscar Mejía y el VAR durante el partido; sostuvo que se registraron muchos momentos de faltas claras y que no se terminaron marcando.

“El VAR se dedica a eso, a ver el tipo de entradas y el árbitro está para observar. Viendo las acciones en el caso de Pizarro y Colula, que incluso Colula sale del campo. No sé si pasaron las repeticiones, se me hace muy raro y a pesar de la molestia con esta situación, ya perdimos. La gente que se dedica a esa profesión debe tener mucho cuidado, las acciones están muy claras para una sanción”, concluyó.

