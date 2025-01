Justin Baldoni demanda a Blake Lively y espera recibir $400 millones de dólares

Parece ser que el conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively está muy lejos de terminar. Recientemente el cineasta ha introducido una nueva demanda en el Distrito Sur de Nueva York contra la actriz y su esposo Ryan Reynolds.

CNN tuvo acceso a los documentos de la demanda. Un total de 179 páginas en la que Baldoni alega que la pareja intentó destruir su carrera y exige que se le recompense con $400 millones de dólares. Esta demanda se presenta un mes después de que Lively demandara a Baldoni por acoso sexual.

La reciente demanda no está solo a nombre de Baldoni, también firman Wayfarer Studios, empresa del cineasta, el socio productor Jamey Heath, su mánager de crisis Melissa Nathan, su publicista Jennifer Abel y la empresa It Ends With Us LLC.

Uno de los extractos de la demanda dice: “Este no es un caso de celebridades que se critican mutuamente en la prensa. Es un caso de dos de las estrellas más poderosas del mundo que utilizan su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y estudio de producción“.

Hay que recordar que el año pasado estrenó ‘It Ends with Us’ (‘Romper el círculo’), una película que contaba con Lively como protagonista y con Baldoni como protagonista y director. La historia está basada en el libro homónimo de Colleen Hoover.

Desde el estreno de la película hubo mucha polémica, en parte por la ligereza con la que Lively se tomó la promoción de una película que habla sobre la violencia de género. Pero eso no es todo, en la demanda se explica muchas otras situaciones que se vivieron durante la preproducción y producción de la película.

Por otro lado, CNN tuvo acceso a un comunicado difundido por el equipo legal de la actriz. En él se asegura que “esta es una historia muy antigua: una mujer denuncia el acoso sexual y las represalias, y el abusador intenta darle la vuelta a la situación con la víctima“.

Sobre el supuesto robo de la película, explican: “La evidencia también mostrará que Sony le pidió a la Sra. Lively que supervisara la versión de Sony de la película, que luego seleccionaron para su distribución y fue un éxito rotundo”.

