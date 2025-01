Mayela Laguna fue brutalmente golpeada en Acapulco frente a su hijo

Mayela Laguna reveló que fue víctima de una agresión al llegar a Acapulco mientras se encontraba en compañía de su hijo Apolo. En el programa ‘Siéntese quién pueda’ Laguna relató cómo fue agredida por una mujer desconocida quien, según dijo, estuvo a punto de asfixiarla.

Laguna dijo a los presentadores del programa que la mujer se le lanzó encima y la “ahorcó”. La expareja de Luis Enrique Guzmán mostró las lesiones en su cuello y aseguró que la mujer la insultó a ella y a su hijo.

“Me empezó a insultar enfrente de mi hijo, por un minuto me estuvo ahorcando, la verdad no me siento muy bien, me duele una costilla, le dijo a mi hijo una cosa muy fea… comienza con ´ba´, no me gusta decirlo, porque no lo es”, expresó.

Mayela Laguna relató que su hijo de cinco años comenzó a gritar al ver que su madre era atacada lo que provocó que la mujer huyera del lugar. Sin embargo, precisó que la mujer se llevó su dinero.

Desde que explotó la polémica luego de la prueba de ADN que confirmaba que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna se mudó de Ciudad de México y comenzó a trabajar como vendedora ambulante. Según expresó, las personas no olvidan este episodio de su vida a pesar de que ella está tratando de tener un perfil bajo.

“Mi hijo está triste, me defendió como todo un hombrecito, mi hijo empezó a gritar impresionante y ahí fue cuando se fue corriendo la señora, ah… y me quitó mi dinero, me da mucho coraje que me hayan quitado mi dinero, me da mucho coraje que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy tratando de tener un perfil bajo, yo ya no estoy apelando, yo estoy haciendo mi vida y, de todas formas, la gente no olvida, fue muy feo para mí que me hicieran esto enfrente de mi hijo”, expresó.

Tras el ataque, Laguna fue internada en el hospital debido a que tiene dos costillas rotas.

