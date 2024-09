Luis Enrique Guzmán se pronuncia tras resultados de la prueba de ADN de Apolo

El hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, se pronunció después de que su expareja Mayela Laguna diera a conocer los resultados de la prueba de ADN que confirma que Apolo no es su hijo biológico.

En una entrevista con la prensa, Luis Enrique compartió su dolor y frustración por la situación, afirmando que, aunque la noticia es devastadora, al menos ahora tiene claridad sobre la verdad.

“Me siento muy triste porque yo amo mucho a Apolo. Creció conmigo tres años y medio, y es completamente adorado por toda mi familia“, dijo Luis Enrique.

A pesar de los resultados de la prueba, Luis Enrique expresó que aún desea tener una relación con el niño en el futuro, una vez que el proceso legal termine.

“Yo lo que quisiera es tener contacto con él. Una vez terminado el juicio pues verlo y convivir con él como si fuera yo su padrino, su tío o su papá dos“, señaló.

Guzmán explicó que la demanda actual está centrada en el “desconocimiento de la paternidad”, y espera que en una segunda audiencia se resuelvan los detalles restantes.

“Realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más. Al juez lo único que le importa es saber si yo soy el papá o no. Al dictar el juez, creo que se le quita el apellido y ya. Yo quedo deslindado de las responsabilidades como padre biológico, que no soy“, aseveró.

El conflicto legal se originó cuando el hermano de Alejandra Guzmán emitió un comunicado en 2023, en el que afirmaba que se enteró que Apolo no es su hijo biológico por medio de una prueba de paternidad hecha en un laboratorio, por lo que se veía obligado a retirar su manutención después de separarse de Mayela Laguna.

“Si a mí me hubiera llegado a decir ‘oye, estoy embarazada, pero no es tuyo’, yo le hubiera podido contestar o tener la decisión. Pero que me haya engañado eso está muy mal“.

“Nunca me había encontrado a alguien así. Es difícil vivir con alguien que te está mintiendo por todas partes y además que se lo crees y se lo cree todo el mundo”, finalizó Guzmán.

