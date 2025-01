Alaïa, hija de Adamari López, reaccionó a outfit de su mamá en Desiguales 

Alaïa, hija de Adamari López, participó en un reciente video de su mamá y opinó sobre el programa Desiguales, del que forma parte la presentadora puertorriqueña en la cadena Univision.

En el material que compartió en Facebook, la famosa, se escuchó la opinión de la niña sobre varios aspectos luego de ver el show de televisión.

Uno de los primeros comentarios que hizo la pequeña fue para su mamá, a quien le sugirió mejorar la postura cuando está sentada. “No puedes estar muy estrecha porque si haces eso se va a ver como que te estás forzando para estar bien sentada”.

Ante esto, Adamari López le indicó: “¿Tú quieres que me siente derecha, sin estar demasiado erguida y tampoco te gustaría verme, perdón, como cómoda, relajada”.

La niña también habló del vestuario de su mamá y dijo que no le gustaba mucho el color que eligió porque parecía la piel de una serpiente. “El vestido no me gustó, pero el maquillaje sí”.

También habló de Migbelis Castellanos: “El pelo está precioso y el maquillaje también. Me gustó mucho esa chaqueta”.

Acerca de la doctora Nancy, Alaïa se mostró satisfecha con su imagen y por eso destacó: “Me encanta”.

En el video mencionó a Amara La Negra, de quien comentó que le gusta mucho su pelo, pues considera que tiene mucho estilo.

Adamari López, al finalizar este contenido, reflexionó: “Bueno, ahí están esas indicaciones que me da Alaïa para mí y bueno, el cariño que le regala a mis compañeras, dándoles muchísimo cariño y comentarios positivos. Así que ahí están los comentarios de Alaïita, viendo a su mamá en la tele, ¡ay, madre mía!, a mí me tocó la peor parte”.

Luego, agregó: “No, pero bien que sea sincera y que digas lo que gusta y lo que no te gusta”.

