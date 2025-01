David Morrell lanza dura crítica contra Benavídez: “La pasaría mal en Cuba”

El boxeador profesional cubano y campeón de los pesos semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell, sigue realizando fuertes declaraciones contra el mexicoamericano David Benavídez para calentar la pelea que protagonizarán ambas figuras al asegurar que esta estrella habría tenido serios problemas en su carrera si la hubiese iniciado en la isla caribeña.

Estas declaraciones las realizó el pugilista nacido en Santa Clara, Cuba, durante una entrevista ofrecida para el canal PPV.com, donde aseguró que él y su grupo de amigos se habría encargado de molestarlo cuando era joven para hacer su vida imposible.

“A Benavidez le hubiéramos quitado la merienda en Cuba. Si siempre ha sido el gordito. El Monstruo Mexicano. Todo es falso. Como diríamos en Cuba, es un pollito”, expresó Morrell en sus declaraciones al intentar minimizar la carrera de Benavídez.

El campeón semipesado sostuvo que los peleadores cubanos suelen tener un mayor hambre de gloria que el resto de peleadores y esto es lo que los termina impulsando hasta lo más alto de sus divisiones; ante esto consideró que el Monstruo Mexicano no tiene dicho potencial y al mismo tiempo aseguró que ese sobrenombre le queda grande.

“No quiero decir que soy un niño pobre, pero es diferente. Yo soy esa hambre que tenemos los cubanos, me atrevo a decir que pocos la tienen. Benavidez cuando aprenda lo que es ver a su mamá que no pueda comer para darte la comida a ti .. él no sabe”, agregó el pugilista cubano.

Para finalizar, David Morrell sostuvo que ha trabajado muy duro en poder explotar todas sus habilidades para el combate que protagonizarán el próximo 1 de febrero en Las Vegas, Nevada, en lo que representará uno de los combates más importantes en las carreras de ambos pugilistas.

“¿Tú eres el Rey? Voy por ti. Lo tengo todo. Velocidad, potencia, defensa, ataque, piernas. Lo tengo todo. No sé por qué la gente dice que él es el Monstruo. Prometo que lo noquearé”, concluyó Morrell en la entrevista.

